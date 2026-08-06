Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът не позволи събаряне на 12 сгради в Баба Алино

Община Варна не е мотивирала предварителното изпълнение на заповедите за премахване

06 Авг. 2026
Баба Алино засега остава.
FB/Областна администрация Варна
Баба Алино засега остава.

Ден след като образува дела за 12 сгради по жалби на "Форест клуб Варна" и "Венедикт 02" (фирми, свързани с Олег Невзоров), варненският административен съд отмени предварителното изпълнение на заповедите на местната община за събаряне на обектите. Това засега означава, че премахване не може да се задейства преди окончателното решаване на съдебния спор по същество. Градската управа може да обжалва пред Върховния административен съд. 

Сградите са многофамилни, съдържат над 40 апартамента. Това бяха първите здания на Баба Алино, за които община Варна придвижи документи за събаряне. Административен съд – Варна, обаче е счел, че кметството не е изложило мотиви и не е доказало законови предпоставки за предварително изпълнение, поради което то не може да се предприеме. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Баба Алино, незаконно строителство, община Варна, Олег Невзоров

Още новини по темата

Уволнената заради "Баба Алино" шефка на кадастъра загуби във ВАС
09 Авг. 2026

Съдът образува 12 дела срещу заповедите за събаряне в „Баба Алино“

05 Авг. 2026

Правосъдният министър иска наказание за втори нотариус от случая "Баба Алино"

29 Юли 2026

Куп решения в центъра на Варна може да се окажат незаконни
27 Юли 2026

Бившият шеф на ДАНС не помнел защо е върнал Невзоров в България
12 Юли 2026

Правосъдният министър поиска наказание за нотариус за "Баба Алино"
10 Юли 2026

Собственик запорира активи на Невзоров след лумването на "Баба Алино"
09 Юли 2026

Задава се хаос със строителството в цял район на София
08 Юли 2026

Директорката на кадастъра във Варна ще съди двама министри
06 Юли 2026

Архитект от управлението на ГЕРБ бе задържан заради "Баба Алино"
03 Юли 2026

"Баба Алино" прогресира в бабини деветини
30 Юни 2026

И 25-ият задържан по "Баба Алино" се прибра вкъщи
29 Юни 2026

Във Варна удостоверения за търпимост са издавани на килограм
28 Юни 2026

Един човек от задържаните 25 за "Баба Алино" остава в ареста
26 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки