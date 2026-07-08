Задава се хаос със строителството в цял район на София

Новото строителство в столичния район “Връбница” ще бъде сериозно затруднено след решението на кмета Васил Терзиев да отнеме правомощията в областта на строителния контрол от кмета на района и районния архитект. Вчера Терзиев обяви, че прекратява действието на делегираните правомощия след извършена проверка за нарушения на районната администрация при строителство в землището на с. Волуяк. Правомощията в строителния контрол на кмета Румен Костадинов и районния архитект Таня Герганова се прекратяват временно и превантивно до установяване на всички факти по разпоредената проверка, уточниха вчера от общината.

Въпреки временния характер на заповедта тя ще породи блокиране и забавяне на работата по десетки преписки за малки инвестиционни проекти, коментираха архитекти.

“Какво всъщност ще се случи след издаването на тези заповеди за “отнемане на права”? Главният архитект на район „Връбница“ вече ще може да издава разрешения за строеж само за строежи от шеста категория. Всички строежи от четвърта и пета категория ще преминават към временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столична община.

Това означава, че не само големите инвестиционни проекти, но и всяка еднофамилна къща, малка жилищна сграда или по-обикновено инвестиционно намерение ще чака произнасяне от централната администрация”, коментира в свой пост бившият главен архитект на София Богдана Панайотова. Тя изтъква, че и в момента общинският експертен съвет по устройство на територията е претрупан от работа, въпреки че заседава ежеседмично след дългата криза в направлението, сега към десетките точки ще се добавят нови. С новата заповед на дори най-малкото изменение на подробен устройствен план ще преминава през централната администрация, това няма нищо общо с обещаваното делегиране на правомощия към районите, изтъква Панайотова. Тя добавя, че към момента няма достатъчна яснота за характера на установените нарушения, а правомощията, които кметът отнема, са вменени задължения по ЗУТ.

От блокиране на процедури се опасяват и други архитекти. Кметът на района Румен Костадинов е номинация на “Спаси София”, но засега партията се въздържа от коментар заради продължаващата проверка и очакването на официални резултати. Костадинов обаче вече е влизал в конфликт с централната администрация.

До замразяването на правомощия се стигна след сигнал на съветника от “Възраждане” Деян Николов за масово незаконно строителство в района. По думите на Николов е налице незаконно строителство на офиси, халета и къщи, които се строят без книжа. Бивш служител на района разказа, че им е предлагано да издават документи на построени обекти. Засега от Столична община отричат да има строителство без издадени строителни разрешения.

“Издадените разрешения за строеж са издадени от компетентен орган, съобщени са по законоустановения ред и са влезли в законна сила. Констатираните нарушения се отнасят до упражняването на административния контрол и действията на районната администрация и не представляват автоматично основание за определяне на строежите като незаконни, изхъкнаха от общината. Имало е обаче основания районната администрация да се намеси в рамките на строителния контрол заради установени нарушения. Материалите са предадени на ДНСК, МК и прокуратурата.