Тече състезание кой е по-по-най-невинен за "незаконния град"

Сайт на общинския съвет във Варна Атмосферата в общинския съвет на Варна днес. Но страстите повече бяха по други точки (назначаване на шефове на дружества), вместо около строителството в Баба Алино.

Мегаскандалът със строителството на жилищния комплекс край морето на украинската фирма КУБ продължава и днес. Кметът на Варна бе изслушан на сесия на общинския съвет, темата бе коментирана пред медии, в кулоарите на парламента и управленски кабинети. Полицията отново извърши акция.

Най-общо от дебатите: Благомир Коцев, ПП (и ДБ) обвиняват варненската общинска администрация от времето на ГЕРБ - заради издадени фалшиви документи за търпимост, стартиран (според тях) още тогава строеж, а и поради мощен чадър над фирмата при правителството на Росен Желязков; кметът не отрича, че е трябвало да спре строителството, но не счита, че голямата вина е в него и администрацията му; ГЕРБ - Варна, пък изцяло обвинява Коцев и екипа му, визирайки строителните дейности през 2024 г. - 2025 г., десетките тогава одобрени сгради и цялостно придвижване на проекта, дори ако първите сгради са били разрешени по-рано.

Кратка хронологията на казаното днес е представена по-долу. Кой прав-крив тепърва ще става ясно. КУБ е насрочила пресконференция утре. Вероятно ще се появят нови данни от картината. Засега казаното следва да се приема за сведение. Но трябва да се направи уточнението, че на мястото на градежа - местността Баба Алино, е имало стара почивна база. Тоест, възможно е поне част от широко обсъжданите документи за търпимост да касаят тях - и някои от нещата да не се окажат незаконни (подобно на стотици други примери от страната, след като първоначално пред обществото са хвърлени бомбастики). Второ важно уточнение е, че търпимостта не позволява автоматично строителна дейност - отваря врати, но за строителство се изискват и други процедури. Тоест, ако спорът се върти около търпимостта, същината е изместена.

Пред БНТ тази вечер вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са замесени в натиска върху ДАНС собственикът на КУБ Невзоров да бъде върнат в България след заповедта да я напусне. Демерджиев отказа подробности, но допълни само че към случая да падне забраната има отношение и украинската посланичка Олеся Илашчук.

Ето кой какво къде каза по-рано днес:

ПРЕД МЕДИИТЕ

Пред "Нова нюз" Коцев се съгласи, че по закон общината трябва да спира незаконните градежи, това не е във функциите на друга институция. Призна, че не е реформирал отдела си по строителен контрол, бил наследство от ГЕРБ, възможно било там да е имало проспиване - извършвала се проверка. Но пък самият Коцев, узнавайки постепенно за проблема, постоянно нареждал да се издават актове, редовно получавал сведения и т.н. Каза дори, че община Варна е единствената институция, която реагирала на незаконното строителство. Разчитал, че след като доста държавни институции са наясно със случващото се (след сигнали, инспекции), тия институции предприемат мерки. Но до Баба Алино се стигало трудно, поради което той и общината не можели да проследят процеса изцяло. А и при точно такава централна власт (има предвид до кабинета на Андрей Гюров) нямало как да се вземат мерки, защото проектът бил покровителстван свише. "Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура, там всичко приключва", обобщи кметът.

Коцев съобщи, че за 21 сгради от жилищния комплекс са издадени удостоверения за търпимост от управата преди него.

Съпартийци на Коцев от ПП (или местни политици от ДБ) в медийните си изяви акцентираха върху подобни неща - търпимостта е "започнала" в мандатите на Иван Портних, чадърът от София е покровителствал. Портних и съпартийци опонираха, че строителството е през 2024 - 2025 г., съответно вината е изцяло на Коцев и администрацията му. "Възраждане", които най-много шумяха 2 години, обвиниха и ГЕРБ, и ПП, и ДБ.

В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Дебатът почти повтори медийните изяви. Кой знае какви страсти нямаше. Ето допълнителни нюанси:

Коцев каза, че не само 21 къщи са узаконени чрез търпимост през 2023 г. до идването му на власт, но и че строителството е почнало още тогава. Показа снимки на кофражи, елементи на подготовка. После имало още издадени търпимости, "на съвсем друго място, стъпвайки върху първите - да могат да се отнасят за същата територия". "Мащабна фалшификация", каза Коцев, без да изясни съвсем. Нататък почнало масираното строителство. Някъде в средата на 2024 г. община Варна научила какво точно се случва. Реагирала с протоколи, актове, през зимата на 2025 г. инспектори не са допуснати на строежа. Обменяли се писма с Горското, ДАНС се заинтересувала... Установени били част от вдигнатите незаконно сгради, също и незаконно изсечени дървета. На 1 септември 2025 г. е издадена заповед за спиране на строежа на една от сградите. Кметът добави, че не искал да прави чистки в администрацията, но... до 2 дни щяло да стане ясно замесени ли са общинари от строителния контрол - и можело да се окаже, че не е бил прав да не върши чистки.

Председателят на общинския съвет Христо Димитров ("Алтернативата на гражданите") каза, че в средата на април е заседавала комисия по темата. Съветници са искали да се спре проекта, обаче администрацията отвръщала "Няма как!". "Кое промени нещата"?, попита Димитров. Коцев отвърна, че нямало как да се променят при кабинет на ГЕРБ и ДПС. Димитров опонира, че тогава бе служебния кабинет на Андрей Гюров. Зам.-кметът Илия Коев уточни от място, че нямало как поради процедурни причини, вече имало как.

Стоян Петков от ГЕРБ, временен главен архитект в последните месеци на Иван Портних, каза, че през лятото и ранната есен на 2023 г. - когато са издавани документи за търпимост, не е управлявал Портних. Портних бил в отпуск заради изборите. Ако е имало фалшификации - съответният подписал районен кмет си носел отговорностите. "Дори да приемем, че 21 обекта са били узаконени тогава, как така станаха над 100 после?", попита Петков. Цитира Коцев, според когото през януари 2025 г. вдигнатите незаконни постройки били 15. "А другите към 90?". Петков призова Коцев да осветли фалшификациите с търпимостта през неговия мандат, окачестви поведението на кмета като "нахално и арогантно". "Ако кметът е нямал служители, защо не си назначи за две години и половина", попита още Петков.

Той натърти още, че през януари 2025 г. е издадена заповед за изготвяне на план за застрояване и регулация. При ясни тогава незаконни 15 постройки, плюс сигнали за сеч и т.н., се задвижва ПУП. През 2026 г. планът е засилен към Експертния съвет по устройство на територията (EСУТ) - след отпор на съветници е оттеглен. Петков и други опозиционни съветници припомниха, че председателят на ЕСУТ арх. Кристиян Саралиев е приятел от детството на кмета - Коцев не го маха, въпреки многократните настоявания и по други поводи.

Съветниците от "Възраждане" направиха няколко изказвания с апломб "завзема ни украинска групировка". Но и изтъкнаха, че многократно са сигнализирали за незаконния градеж, дори депутатът Коста Стоянов е трябвало да се изкаже на сесия в качеството на случаен гражданин - понеже Коцев си правил оглушки при комуникация по каналния ред.

Зам.-кметът Пламен Китипов, разписвал нещата от името на кмета (както е по закон и по процедура), каза, че е придвижвал проекта на КУБ към ЕСУТ, защото редът бил такъв, не можел да не го придвижва. Петков от ГЕРБ опонира, че е бил в правото си да откаже мълчаливо.

ДРУГИ ИЗЯВЛЕНИЯ

"ГЕРБ и ДПС прикриваха КУБ в предишния парламент", каза в кулоарите на парламента Бойко Рашков (ПП). Припомни как 11 пъти по искане на "Възраждане" в комисията за службите е било включено изслушване на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев, но двете партии бламирали идеята.

„Имаме данни, че е направен опит на територията на Република България да се създаде самостоятелна територия, подчинена на собствени правила и собствен закон, при пълно неглижиране на законите на държавата. Ако има хора, които смятат, че могат да се поставят над закона, вашата работа е да ги установите. Ако има и длъжностни лица, които им помагат, също трябва да се действа", каза пък министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на ръководния състав на МВР по време на национално съвещание, проведено във Велико Търново.

АКЦИЯ

"Полицията проверява офиси на фирмата инвеститор. Изземват се документи и се разпитват хора", съобщи "Нова телевизия" към 17 часа.

Видео от комплекса край Варна, качено в мрежите от архитект Атанас Ковачев: