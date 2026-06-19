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Варненският кмет отчете гръмко една заповед за събаряне на Баба Алино

Но пък обеща още много

Днес, 15:33
Коцев, в Баба Алино.
FB/Скрийншот Благомир Коцев
Коцев, в Баба Алино.

След трепетно медийно очакване, няколкодневни негови закани и подканяне от други институции, варненският кмет Благомир Коцев най-после даде начало на процеса по събаряне на постройките на Баба Алино. Направи го чрез... една заповед за събаряне. Днес на обед той свика извънредно журналисти и им обяви точно това: една заповед е подписана, до края на деня щели да станат 10-12. Обеща всяка седмица да бъдат подписвани дузина заповеди - до последната постройка. Забавянето той аргументира с юридическото изпипване на нещата.

Стана ясно, че поне като начало Коцев има предвид многофамилни къщи с по 4 апартамента. В тях не живеел никой. "Всички постройки са собственост на фирма „Форест Клуб“ на г-н Невзоров. Това са постройките, които са изградени въз основа на тези 4 удостоверения за търпимост, които смятаме, че са фалшифицирани", каза кметът. По-рано през деня министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че неоснователно издадените удостоверения за търпимост са 42.

Всичко това към момента съвсем не значи събаряне. Заповедите на Коцев подлежат на обжалване. После тече срок, в който инвеститорът сам трябва да ги премахне и т.н.

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Ключови думи:

Благомир Коцев, Варна, Баба Алино, незаконен град, Олег Невзоров, незаконно строителство

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