Анекс с по-високи цени спаси сметосъбирането на Варна

Сметосъбирането и сметоизвозването на Варна бяха спасени в "12 без 5". Настоящият договор за дейността приключва днес, 5 юли, но кметът Благомир Коцев обяви в последния момент, че е удължен с анекс. Цитиран от общинския пресцентър, кметът уточнява, че анексът е с цени, индексирани с инфлацията: "Това ще елиминира оплакванията на фирмата изпълнител, че работи на цени под пазарните. В този смисъл, очакванията са услугата да се подобри."

Всичко това се случва в последния момент и точно така, тъй като обществената поръчка за новия 5-годишен период за дейността се забави. Тя е обжалвана в Комисията за защита на конкуренцията от дружеството ЗМБГ, което е изпълнител на досегашния договор, но и участва в новата процедура. Мизата на конкурса е 78 млн. евро без ДДС, а през май документи за участие подадоха още "Атлас Темизлик Туризм Иншаат Пейзаж Фиданджълък Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети - клон България" КЧТ, ДЗЗД "За чиста Варна", "Изи Еко Клийн" ЕООД, "БКС Чистота" ЕООД, "Янев Транс Груп" ЕООД.

Забавянето на поръчката бе повод критиците на Коцев да обвиняват общинската администрация в некадърност. Той пък отвръщаше, че се е целяло всичко да бъде изпипано, а и се оправда с ареста си. Преди около седмица Коцев каза, че вариантите са анекс с досегашния изпълнител, извънреден договор с друга фирма или трети вариант. Очевидно е предпочетен първият. Анексът ще важи до влизане в действие на новия изпълнител след конкурса.

Договорът със ЗМБГ бе сключен по времето на ГЕРБ. Коцев неведнъж е казвал, че условията са направени така, че да залагат проблеми и да му връзват ръцете. В същото време оплакванията на варненци, особено през лятото (всяко лято) са големи. В изказването си сега кметът заявява, че още през декември 2024 г. общинският съвет е гласувал анекс с по-високи цени след повишението на таксата за битов отпадък. "Това не беше законосъобразно досега, но с продължаването на договора вече имаме тази възможност", казва кметът.