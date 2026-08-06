Терзиев сключи договор с турска фирма за чистенето на 3 района

Столичният кмет Васил Терзиев най-сетне сключи дългосрочен договор за чистенето на три столични района - "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". В следващите 5 години районите ще се чистят от консорциум "Чистота София", в който с 65% дял участва турската "Атлас Темизлик Туризм", с 30% - "Голдън инвестмънт груп" ООД и с 5 % - "Голдън тикет". Консорциумът се управлява от Фатих Атасой.

Договорът с консорциума се сключва след проведена процедура на пряко договаряне и провал на първия опит чистенето на зоната да се възложи с открито състезание между фирмите. В новата процедура се включиха трима участници - "Чистота София", "Еко ресурс - Р" и "Евро импекс", като поредното класиране бе обжалвано. Общината обаче поиска и получи от КЗК и ВАС зелена светлина за прилагане на предварително изпълнение с аргумент, че общественият интерес преобладава и процедурата не бива да се спира.

Новият договор се сключва при цена от 134 евро на тон за основната дейност сметосъбиране и сметоизвозване. Цената е доста над прогнозната, посочена от общината - 85.22 евро, но пък е постигнато 11 евро намаление спрямо първоначално поисканото от консорциума 142.23 евро на тон. Тези цени са под първоначално поисканите по първата процедура, при която бе допуснато официално фирмите да подават оферти над прогнозните, и Столична община брои достигнатите нива за успех. Също вчера в профила на купувача бе публикуван и друг договор, който бе спестен в днешната информация - с общинската "Софекострой", който е само за "Подуяне" и е със срок до 6 януари, 2027 г.

Сключването на основния контракт с консорциума даде повод на размяна на остри реплики между заместник-кмета по екологията Николай Неделков и кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев за състоянието с чистотата в квартала.

Георгиев от дни публикува информации, в които се оплаква от неизвозени отпадъци и ниско ниво на услугата, като изтъква, че до извършването на тази дейност временно с организация на самия район услугата е била по-добра.

„Искам да поздравя г-н Георгиев, че успя да организира сметосъбирането през последните месеци, но твърденията му в момента са некоректни. По време на неговата организация дейността изобщо не се извършваше в съботните и неделните дни, което налагаше тридневно наваксване след това. Ситуацията в момента е значително по-добра и снимането на две пълни кофи не е доказателство за обратното. Недопустимо е да се прехвърля топката с политически мотиви – няма значение кой от коя политическа сила е, правилата трябва да са еднакви за всички“, е коментирал Неделков. Според Неделков актуалната ситуация се подобрявала с над 90% извозване на контейнерите от трите района в график.

КАПАЦИТЕТ

„От изискуемите минимално 14 камиона, изпълнителят разполага със 17 налични специализирани автомобила само за битов отпадък. На разположение са и още 12 машини за миене, мотометачки и техника за едрогабаритни отпадъци, като готовността за работа е пълна“, поясни Николай Неделков.