Фирма на “Титан” ще чисти софийските “Илинден”, “Сердика” и “Надежда”

Турският фаворит да разбие монопола в чистенето изпадна окончателно

Днес, 13:41
Кметът Васил Терзиев възлагаше надежди на турска компания, но тя се оказа ненадлежно упълномощена.

Фирма на “Титан Интернешънъл холдинг” поема чистенето на още три столични района - “Илинден”, “Сердика” и “Надежда”. Турската фирма, на която столична община възлагаше надежди да чисти евтино и да разбие монопола в тази дейност, отпада окончателно от процедурата за тези райони, съобщи mediapool. 

Проверка на “Сега” в профила на купувача на Столична община показа, че процедурата е била финализирана вчера. До развръзка за тези три столични района се стига 10 месеца след обявяването на обществената поръчка, след влязло в сила окончателно съдебно решение. С него Върховният административен съд върна процедурата на етап разглеждане на оферти, след като се оказа, че избраният от общината през октомври победител - консорциум с участието на турската компания “Норм санаи” изобщо не е бил упълномощен по надлежния ред да участва самостоятелно в обществена поръчка. Това бе констатирано от Комисията за защита на конкуренцията и потвърдено от Върховния административен съд. Другите двама участници, подали оферти за трите района - ЗМБГ и “Нелсен - Чистота” бяха отстранени и ценовите им оферти изобщо не бяха отворени с аргумента, че не покриват технически изисквания. И това решение на комисията бе отменено от съда. 

Така се стигна до повторно разглеждане и на трите оферти. Този път двете фирми бяха допуснати до отваряне на оферти, а консорциумът с турската компания бе отстранен. 

При разглеждането на ценовите оферти “Нелсен-Чистота” се нареди първа с по-изгодно предложение за основната дейност - сметосъбиране и сметоизвозване. Фирмата предложи цена от 240 лв. на тон без ДДС. Офертата на ЗМБГ бе за 350 лв. на тон без ДДС. Турската компания бе предложила да чисти за 179.14 лв. без ДДС при прогнозна цена на общината за тази дейност от 166.67 лв. на тоз без ДДС. Както “Сега” писа, общината позволи офертите на компаниите да надхвърлят неограничено прогнозната цена и това бе една от причините да се стигне до огромни ценови оферти. 

Не е ясно дали и това решение ще се обжалва от класирания на второ място, но е възможно фирмата с по-неизгодна оферта да се откаже да обжалва, след като веднъж вече го е правила. 

Столична община премина към пряко договаряне за сметосъбирането в други три столични района - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. Общината покани четири конкретно посочени фирми, като оферти подадоха три от тях.  Очаква се с победителя да бъде сключен 5-годишен договор. И тази процедура е обжалвана - от турската компания "Норм", което може да я забави. Ценовите оферти следва да се отворят на 27 април. 

Още новини по темата

София опря до пряко договаряне за боклука в три района

08 Апр. 2026

Голямото пролетно чистене на София ще е този уикенд

25 Март 2026

ВАС отмени поредно решение на София за чистенето на града

17 Март 2026

София се договори с фирма на "Титан" за чистене на 6 столични района

05 Март 2026

Васил Терзиев не се плаши от загубените дела за боклука

27 Февр. 2026

София загуби делата във ВАС за чистенето на "Люлин" и "Красно село"

26 Февр. 2026

Кметът на "Изгрев" нае непалци за кризата с боклука
21 Яну. 2026

Терзиев прие две оферти за боклука
18 Дек. 2025

Васил Терзиев обвини КЗК, че поставя репутацията си над столичани

01 Дек. 2025

“Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина” остават без сметосъбираща фирма

29 Ноем. 2025

Още 6 района на София увиснаха в поръчката за боклука
12 Ноем. 2025

Второ решение на Васил Терзиев за боклука увисна в КЗК

10 Ноем. 2025

Поръчка на София за едва 4 камиона за боклук е обжалвана

09 Ноем. 2025

София е пред нова криза с боклука в 16 района

06 Ноем. 2025

