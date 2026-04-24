Фирма на “Титан” ще чисти софийските “Илинден”, “Сердика” и “Надежда”

Фирма на “Титан Интернешънъл холдинг” поема чистенето на още три столични района - “Илинден”, “Сердика” и “Надежда”. Турската фирма, на която столична община възлагаше надежди да чисти евтино и да разбие монопола в тази дейност, отпада окончателно от процедурата за тези райони, съобщи mediapool.

Проверка на “Сега” в профила на купувача на Столична община показа, че процедурата е била финализирана вчера. До развръзка за тези три столични района се стига 10 месеца след обявяването на обществената поръчка, след влязло в сила окончателно съдебно решение. С него Върховният административен съд върна процедурата на етап разглеждане на оферти, след като се оказа, че избраният от общината през октомври победител - консорциум с участието на турската компания “Норм санаи” изобщо не е бил упълномощен по надлежния ред да участва самостоятелно в обществена поръчка. Това бе констатирано от Комисията за защита на конкуренцията и потвърдено от Върховния административен съд. Другите двама участници, подали оферти за трите района - ЗМБГ и “Нелсен - Чистота” бяха отстранени и ценовите им оферти изобщо не бяха отворени с аргумента, че не покриват технически изисквания. И това решение на комисията бе отменено от съда.

Така се стигна до повторно разглеждане и на трите оферти. Този път двете фирми бяха допуснати до отваряне на оферти, а консорциумът с турската компания бе отстранен.

При разглеждането на ценовите оферти “Нелсен-Чистота” се нареди първа с по-изгодно предложение за основната дейност - сметосъбиране и сметоизвозване. Фирмата предложи цена от 240 лв. на тон без ДДС. Офертата на ЗМБГ бе за 350 лв. на тон без ДДС. Турската компания бе предложила да чисти за 179.14 лв. без ДДС при прогнозна цена на общината за тази дейност от 166.67 лв. на тоз без ДДС. Както “Сега” писа, общината позволи офертите на компаниите да надхвърлят неограничено прогнозната цена и това бе една от причините да се стигне до огромни ценови оферти.

Не е ясно дали и това решение ще се обжалва от класирания на второ място, но е възможно фирмата с по-неизгодна оферта да се откаже да обжалва, след като веднъж вече го е правила.

Столична община премина към пряко договаряне за сметосъбирането в други три столични района - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. Общината покани четири конкретно посочени фирми, като оферти подадоха три от тях. Очаква се с победителя да бъде сключен 5-годишен договор. И тази процедура е обжалвана - от турската компания "Норм", което може да я забави. Ценовите оферти следва да се отворят на 27 април.