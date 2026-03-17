ВАС отмени поредно решение на София за чистенето на града

Върховният административен съд отмени поредно решение на Столична община по злополучната мегапоръчка за чистенето на града. ВАС счита, че процедурата за чистенето на седма зона - "Възраждане", "Оборище" и "Триадица-център", е прекратена в разрез с правилата и процедурата следва да се върне за довършване. И за това решение на съда ключов аргумент е липсата на определена от общината пределна цена по поръчката.

Процедурата за Зона 7 бе прекратена със сходни мотиви като тази на други зони. При нея до отваряне на ценово предложение стигна само един участник - Консорциум "Почистване Триадица", който предложи цена от 349 лв. на тон за основната дейност - сметосъбиране, при прогнозна цена на общината от 167 лв. на тон. Високата оферта стана възможна след решение на общината да не залага пределни цени с цел да не изкривяват конкуренцията. Поръчката в крайна сметка бе прекратена с аргумента, че има само една оферта и това не позволява честно състезание, а наред с това поисканата цена е много над прогнозната.

ВАС не счита за убедителни аргументите за прекратяване на процедурата. И по тази обособена позиция съдът изтъква, че в решението за прекратяване дори не са посочени прогнозните и предложените цени. Няма как да се направи извод кое е прекалено висока цена, няма аргументи в тази посока, изтъква още съдът. ВАС изтъква още, че общината е дала в отговор на запитвания категорично разяснение, че прогнозната цена може да се надхвърля. "При положение, че прогнозната стойност на поръчката не е дефинирана от възложителя като стойност, която не следва да бъде надвишавана, още повече са дадени изрични разяснения в обратния смисъл, то прекратяването на възлагателната процедура по обособена позиция № 1, на основание чл. 110, ал.2, т. 2 ЗОП, се явява незаконосъобразно", пише в решението на съда.

Процедурата се връща за финализиране в Столична община. Възможно е тя да бъде отново прекратена, с по-детайлни мотиви.