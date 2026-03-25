Голямото пролетно чистене на София ще е този уикенд

БГНЕС Очаква се през уикенда да бъдат разчистени тонове отпадъци в столицата.

Голямото пролетно почистване на София ще бъде проведено този уикенд. Очаква се в чистенето да се включат хиляди доброволци, както и много фирми.

Пълна информация за инициативата и начините, по които фирми и граждани могат да се включат, има на специално създадения за целта сайт. Гражданите могат да се включат самостоятелно и неорганизирано или да се присъединят като доброволци към някое от координираните събития. Подборна информация за тях предоставя интерактивната карта с локации.

От Столична община напомнят, че пролетното почистване е насочено към външните споделени пространства. То не предвижда извънредни дейности по събиране на едрогабаритни, текстилни, строителни и опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Всички те имат различен режим на събиране.

По време на кампанията от Столичния инспекторат се осигуряват:

чували;

логистика за извозването на събраните отпадъци до регламентираните за това места.

Какво трябва да знаем?