Голямото пролетно чистене на София ще е този уикенд

Пълна информация има на сайта на инициативата

Днес, 11:17
Очаква се през уикенда да бъдат разчистени тонове отпадъци в столицата.
Очаква се през уикенда да бъдат разчистени тонове отпадъци в столицата.

Голямото пролетно почистване на София ще бъде проведено този уикенд. Очаква се в чистенето да се включат хиляди доброволци, както и много фирми. 

Пълна информация за инициативата и начините, по които фирми и граждани могат да се включат, има на специално създадения за целта сайт. Гражданите могат да се включат самостоятелно и неорганизирано или да се присъединят като доброволци към някое от координираните събития. Подборна информация за тях предоставя интерактивната карта с локации. 

От Столична община напомнят, че пролетното почистване е насочено към външните споделени пространства. То не предвижда извънредни дейности по събиране на едрогабаритни, текстилни, строителни и опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Всички те имат различен режим на събиране. 

По време на кампанията от Столичния инспекторат се осигуряват:

  • чували;
  • логистика за извозването на събраните отпадъци до регламентираните за това места.

Какво трябва да знаем?

  • Събраните отпадъци е необходимо да бъдат поставени в чували;
  • Не кастрим, режем и премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от районната администрация;
  • При наличието на отрязани клони и храсти е важно да знаем, че те се събират разделно от останалите отпадъци и се изхвърлят до контейнерите за битови отпадъци;
  • В контейнерите за битови отпадъци и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се поставят отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради, както и строителни отпадъци от ремонтни дейности. Същото важи за опасните отпадъци и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
  • Едрогабаритните отпадъци от домакинствата се поставят до контейнерите за битови отпадъци, съгласно график за всеки район. Графиците са публикувани на следния адрес
Още новини по темата

ВАС отмени поредно решение на София за чистенето на града

17 Март 2026

София се договори с фирма на "Титан" за чистене на 6 столични района

05 Март 2026

Васил Терзиев не се плаши от загубените дела за боклука

27 Февр. 2026

София загуби делата във ВАС за чистенето на "Люлин" и "Красно село"

26 Февр. 2026

Кметът на "Изгрев" нае непалци за кризата с боклука
21 Яну. 2026

Терзиев прие две оферти за боклука
18 Дек. 2025

Васил Терзиев обвини КЗК, че поставя репутацията си над столичани

01 Дек. 2025

“Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина” остават без сметосъбираща фирма

29 Ноем. 2025

Още 6 района на София увиснаха в поръчката за боклука
12 Ноем. 2025

Второ решение на Васил Терзиев за боклука увисна в КЗК

10 Ноем. 2025

Поръчка на София за едва 4 камиона за боклук е обжалвана

09 Ноем. 2025

София е пред нова криза с боклука в 16 района

06 Ноем. 2025

"Люлин" излезе на протест заради кризата със сметосъбирането

30 Окт. 2025

Решенията по поръчката за боклука в София се оказаха с грешки

30 Окт. 2025

