Голямото пролетно чистене на София ще е този уикенд

Голямото пролетно почистване на София ще бъде проведено този уикенд. Очаква се в чистенето да се включат хиляди доброволци, както и много фирми.
Пълна информация за инициативата и начините, по които фирми и граждани могат да се включат, има на специално създадения за целта сайт. Гражданите могат да се включат самостоятелно и неорганизирано или да се присъединят като доброволци към някое от координираните събития. Подборна информация за тях предоставя интерактивната карта с локации.
От Столична община напомнят, че пролетното почистване е насочено към външните споделени пространства. То не предвижда извънредни дейности по събиране на едрогабаритни, текстилни, строителни и опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Всички те имат различен режим на събиране.
По време на кампанията от Столичния инспекторат се осигуряват:
- чували;
- логистика за извозването на събраните отпадъци до регламентираните за това места.
Какво трябва да знаем?
- Събраните отпадъци е необходимо да бъдат поставени в чували;
- Не кастрим, режем и премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от районната администрация;
- При наличието на отрязани клони и храсти е важно да знаем, че те се събират разделно от останалите отпадъци и се изхвърлят до контейнерите за битови отпадъци;
- В контейнерите за битови отпадъци и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се поставят отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради, както и строителни отпадъци от ремонтни дейности. Същото важи за опасните отпадъци и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
- Едрогабаритните отпадъци от домакинствата се поставят до контейнерите за битови отпадъци, съгласно график за всеки район. Графиците са публикувани на следния адрес.