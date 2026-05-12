Турска фирма все пак ще чисти в София

Партньор в консорциума е бивш съотборник на Бойко Борисов от бистришката "Витоша"

12 Май 2026
Избрана е почистваща фирма за 3 от столичните райони.
Турска фирма все пак ще чисти София. Консорциум с участието на  "Атлас Темизлик Туризм Иншаат" поема районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Интересна подробност е, че в един от участниците в консорциума собственост има бивш съотборник на Бойко Борисов от Витоша ("Бистрица") - Роберт Бараков.

Както "Сега" писа, Столична община покани за участие в процедурата четири кандидата - консориум "Чистота София", с турско участие, "Евро Импекс", "Сорико-Бакс" и "Еко Ресурс-Р". "Сорико-Бакс" не подадоха оферта и така в състезанието останаха само трима участника. Ценовите оферти бяха отворени на 27 април, като се разбра, че цените за основната дейност сметосъбиране са близки. "Евро Импекс" подаде оферта при единична цена за сметосъбиране и сметоизвозване от 148 евро на тон при 85.22 евро прогнозна цена на общината, "Чистота София" поиска 142.23 евро, а "Еко Ресурс-Р" - 145.5 евро. При разглеждането на детайлните оферти позиция по позиция се е оказало, че по много от тях офертата на консорциума с турско участие е с над 20% по-изгодна и комисията е изискала аргументация. Консорциумът се е защитил с аргумента, че има добра техника, организация и опит. При преговорите се е стигнало и до по-ниска цена - 134 евро на тон, като това е цената, на която ще се сключи договорът. 

Консорциумът, който ще чисти трите района, е вписан в края на март. 65% от него държи турският участник, 30% са собственост на "Голдън инвестмънт груп", 5 % - на "Голдън тикет". "Голдън инвестмънт груп" е регистрирана в края на 2025 година и капиталът в момента се държи поравно от двама души - Иван Иванов и Роберт Бараков. "Голдън тикет" е регистрирана май, 2025 г. и е собсвеност на Светослав Георгиев. Като управляващ консорциума е посочен Фатих Атасой. 

И срещу тази процедура има подадена жалба в КЗК. 

