Депутат от ПП: Кандев си тръгна заради "Калашниците"

"Аз лично си мисля, че тази много внезапна оставка в понеделник рано сутринта се дължи на очакването му във връзка с гонката на "Челопешко шосе", довела до гибелта на четирима души, да се работи по групата на т.нар. "Калашници". Включително с оглед на имущественото състояние на двамата шофьори, което скандално демонстрират в социалните мрежи, напълно несъответно на доходите, които законно биха могли да имат". Това обяви в интервю за "Дойде веле" депутатът от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков по отношение на оставката на Георги Кандев от поста главен секретар на МВР. Величков е и един от лидерите на "Правосъдие за всеки",

На въпрос дали лаконичния коментар на Кандев в социалните мрежи е някакво предупреждение за нещо, което той не може да приеме, Величков добавя: "Разследване по тази линия не се състоя по една или друга причина в очаквания от обществото мащаб. Напротив, започна дори да се работи по посока, че това не е било нито гонка, нито шофьорите са пряко свързани с т.нар. "Калашници" и едва ли не случайно са се оказали на това място".

Кандев подаде неочаквано оставка миналата седмица без да посочи конкретна причина. В пост във фейсбук той заяви, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема. И вътрешният министър Иван Демерджиев, а после и премиерът Румен Радев обявиха, че са били изненадани от действията на Кандев. Пред тях той не е споделил за някакви проблеми в работата си. Според Радев, който поискал среща с Кандев, причините за напускането били лични. Премиерът бил изненадан и от поста на Кандев във “Фейсбук”.

Величков говори за катастрофата край София, при която бяха отнети четири живота и за които всички твърдяха, че става дума за гонка. После, при гледането на мярката на един от двамата арестувани, съдът обяви, че нямало доказателства от страна прокуратурата, че наистина е имало гонка.

“Учудващо е как при много по-инцидентни криминални случаи, които не са свързани с организирана престъпност, МВР е провеждало шумни акции, някои от тях дори бяха доста успешни, и изведнъж се умълча при може би най-драстичната ситуация напоследък с четирима загинали, свързана с тежка криминална престъпност – лидерът на бандата е задържан за насилие, побой и изнасилване в Студентския град и скандално е бил освободен. За мен това е причината за оставката на главен комисар Кандев и той го обясни много добре – че се ръководи от принципите си и няма да служи за фасада на нещо, което им противоречи. И като се замислим кое би било това нещо в седмицата преди оставката му, става ясно, че няма какво друго да е освен тежката катастрофа и бандата на т.нар. "Калашници", която излезе на светло", смята депутатът от ПП..

Според Величков, Демерджиев е много интересна фигура в правителството. "Нагласата беше, че ще е вицепремиер по правосъдие и вътрешни работи и ще носи отговорността за съдебната реформа с пряка роля в избора на нов ВСС. Но моето впечатление е, че той беше изолиран от самото начало, като не получи вицепремиерския пост и буквално беше прибран в МВР, за да се ограничи влиянието му върху съдебната реформа", заявява Величков и твърди, че някой му бил "дръпнал спирачката".

"Ето и сега оставката на комисар Кандев му отнема един истински професионалист, който е готов да води много честна битка с организираната престъпност по всички правила. Същевременно на негово място идва бившият директор на СДВР – човек от статуквото, назначен по времето на ГЕРБ и ДПС, за когото не вярвам, че може да е личен избор на Иван Демерджиев", посочва още в интервюто си пред ДВ депутатът от ДБ.