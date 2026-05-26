Демерджиев търси "къртици" на издирвани лица в МВР

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че се работи по появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и има установени проблеми в системата. Темата тръгна след ареста на издирвания Васил Михайлов, известен и като прокурорския син от Перник.

Вътрешният министър говори във вторник сутринта преди началото на съвещание в Пловдив на областните директори на МВР в Южна Бългаория

„Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои - и от системата“, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се извършват процесуални действия срещу хора, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев коментира и публичните твърдения на адвокат Костова, която в ефира на „Здравей, България“ говори за възможна схема в Главна дирекция „Национална полиция“.

„Осъществих контакт с нея и я поканих в петък, в присъствието на директора на Инспектората и дирекция „Вътрешна сигурност“, да предостави всички данни, с които разполага“, посочи Кандев. Той подчерта, че институциите няма да приемат твърдения, изнесени единствено в медийното пространство, без да бъдат предоставени на компетентните органи за проверка.

Министър Демерджиев заяви, че ако бъдат установени служители, които са подпомагали издирвани лица чрез изтичане на информация, ще последват строги действия. „Дирекция „Вътрешна сигурност“ работи активно. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа нарушава закона“, каза той.

По думите му вече се подготвят процесуални действия срещу част от замесените, като в същото време се извършва пълна проверка на всички възможни съпричастни лица.

По думите му изборният цикъл е приключил и системата вече преминава към фокус върху оперативните задачи. „Сега ще си набележим приоритетите, които заявихме още при встъпването, и ще създадем организация структурите по места да ги реализират успешно“, посочи Демерджиев.

Според информацията издирването на прокурорския син е продължило повече от месец, като в процеса са се натрупали данни за значителен брой потенциално замесени.

По отношение на разследването за подпомагане на прокурорския син той заяви, че в момента се установява широк кръг от лица, които са му помагали в укриването. По думите му става дума за „доста хора“, като не всички са служители на МВР. Част от събраните материали вече са насочени към прокуратурата, а останалите лица предстои да бъдат идентифицирани и публично оповестени след приключване на процесуалните действия.

Вътрешният министър посочи, че в МВР се подготвя двуетапна реформа. Първият етап ще бъде бърз и ще включва незабавни действия по очевидни проблеми в отделни структури. Вторият етап ще бъде по-дългосрочен и ще се основава на стратегически анализ и цялостна визия за развитие на министерството. Според него в системата има сериозни затруднения, свързани с дублиращи се функции, неефективни структури и служители, които са достигнали пенсионна възраст, но все още работят, като общият им брой е значителен.

Министърът подчерта, че вече е направен съвместен анализ от политическото и професионалното ръководство и че част от структурите с установени проблеми ще бъдат реорганизирани без забавяне.

Кандев: Няма да има повече криене на полицаи по храстите

Няма да има повече криене по храсти, патрулите на „Пътна полиция“ ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътнотранспортни произшествия. Това каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който също участва в Национално съвещание на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Пловдив. Той отчете резултатите от полицейска операция, започнала на 13 май. По линия на „Пътна полиция“ са връчени 23 693 електронни фиша.

По криминална линия са задържани 1086 души и са образувани 706 досъдебни производства. Проверени са 5000 обекта, при които са установени 723 лица с наркотични вещества, както и 137 малолетни и непълнолетни. Не само полицията, всички институции, които имат отношение, и обществото трябва да вземат мерки, коментира Кандев. По време на акцията са установени 533 души и 46 автомобила, обявени за издирване. Разкрити са 36 кражби на моторни превозни средства, както и вещи от тях.

По линия на „Икономическа полиция“ са извършени над 5000 проверки на заложни къщи, фирми, организиращи хазартни игри, и фирми за бързи кредити. Осъществени са 970 проверки в обекти, извършващи дейности с черни и цветни метали, както и 722 автоморги и обекти, които разкомплектоват МПС, излезли от употреба. Съставени са повече от 1000 протокола, задържани са 800 лица и са образувани 454 досъдебни производства.

МВР-шефът призова хората да подават сигнали за нередности и наркотици

Вътрешният министър заяви, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. „Не можем да си позволим повече да губим животите на нашите деца, нито можем повече да си позволим да гледаме това явление“, допълни той по повод трагедията в Благоевград със загинало момиче.

По думите на Демерджиев обществото ни е изключително пасивно. „Това е протичало няколко часа - имало е шум, имало е викове. Нека всеки си даде сметка - сигнал до 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да се обадиш, отколкото да оставиш една такава трагедия - да събираме деца по земята, паднали от 5-ия етаж“, коментира още той.

„Лицата са си поръчали преди месец по Telegram ЛСД и са чакали майката на домакина да не е вкъщи, за да се съберат и да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17:30 е започнал купонът и никой в панелния блок не е подал сигнал, за да можем да реагираме. Ние не можем да покрием цялата област и обществото трябва да е по-критично, защото после хейтът е пълен“, разказа старши комисар на ОДМВР–Благоевград Илия Тупаров. По думите му детето с опасност за живота се подобрява.