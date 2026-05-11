Кандев и много жандармерия влязоха в Габрово

Те бяха изпратени в града от вътрешният министър, за да овладяват възникнало напрежение след агресия и масово сбиване

11 Май 2026
Георги Кандев се опитва да успокои обстановката в центъра на Габрово
Вътрешният министър Иван Демерджиев изпрати главният секретар Георги Кандев и много жандармерия в Габрово в опит да овладеят сериозно напрежение и големи протести в града. Всичко ескалира след случай на агресия на ул. „Митко Палаузов“, който прерасна в масово сбиване на 6 май вечерта, разказва сайтът ZaGabrovo. От дни наред в града се организират протести, които предизвикаха и реакцията на ръководството на МВР.

"Инспекторатът на Министерството на вътрешните работи започва проверки в Областната дирекция на МВР в Габрово във връзка с възникналото обществено напрежение в града", съобщи Кандев, цитиран от БТА. Той обяви това по време на пореден протест в понеделник пред сградата на Областната администрация в Габрово, където се събраха граждани с искания за повече сигурност и институционална реакция по повод последния инцидент в града.

Георги Кандев: Нищо няма да бъде скрито от обществеността в Габрово
Пред медиите Кандев заяви, че още сутринта е била инициирана работна група по темата. По думите му случаят е „изключително деликатен“, а целта на институциите е напрежението да бъде овладяно чрез координирани действия между всички компетентни органи.

„Днес, по разпореждане на министъра на вътрешните работи, бяхме изпратени заедно с директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ в град Габрово във връзка с възникналото напрежение“, заяви Кандев.

Той посочи, че в Областната администрация е била организирана работна среща между държавните институции, имащи отношение към случая. На срещата са присъствали представители на ромската общност, както и представители на протестиращите граждани.

По време на разговорите са били обсъдени всички факти и обстоятелства, свързани със случая. На срещата е присъствал и окръжният прокурор на Габрово.

„Нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено“, каза още Георги Кандев.

Той увери, че в следващите дни ще бъдат предприети всички действия, предвидени в закона, като част от мерките включват и проверки от инспектората на МВР в Областната дирекция на полицията в Габрово.

След изявленията пред медиите представители на институциите проведоха разговори и със събралите се граждани пред сградата на Областната администрация.

Пред гражданите излязоха и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев, окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, областният управител на Габрово Асен Даскалов, кметът на Габрово Таня Христова. 

По време на срещата с протестиращите граждани Кандев обясни, че вече има образувано досъдебно производство, а във вторник ще бъдат повдигнати и обвинения на лицата, които имат отношение към настоящия проблем. Той обяви, че по разпореждане на министър Демерджиев ще има засилено присъствие на  жандармерията.

