Жители на Габрово протестираха две вечери след сбиване

Днес, 08:27
Протестът в петък събра доста хора.
Два протеста се проведоха в Габрово в петък и събота вечер. Поводът е сбиване на Гергьовден, след което има сериозно пострадали хора. Демонстрациите бяха организирани в социалните мрежи, а първата бе посетена от доста хора.

Иска се изселване на представители на малцинство, настанени в общинско жилище на улица „Митко Палаузов“, както и адекватни мерки срещу насилието. "Това е битов скандал между съседи и няма етнически характер", твърдят пък полицията, прокуратурата и общинската администрация.

Заместник-кметът на община Габрово Мария Йозова успоредно съобщи, че е издадена заповед с предварително изпълнение за прекратяване на наема на баба и внучка, обитаващи жилището. Според разследващите именно с тях е започнал конфликта - около 23:00 часа на 6 май възникнал скандал между двете пред дома им. Заради шумното поведение съседи им направили забележка, след което се сбили роднини на двете жени и живеещи в района. Всички участници били в нетрезво състояние.

Пострадалите са трима. Те са съответно с охлузвания по главата, фрактура на носа и прорезна рана по ръката. Засега досъдебното производство е за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, но формулировката може да се промени.

