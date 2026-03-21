Масови протести срещу Бабиш заляха Прага

Организаторите смята, че участниците са 400 000

21 Март 2026
Слоганът на протеста е "Няма да позволим да ни откраднат бъдещето"
Масови протести заляха Прага срещу правителството на Андрей Бабиш. Организаторите очакват около 400 000 души да участват в демонстрациите.

Хората излязоха по улиците със слогана „Няма да позволим бъдещето ни да бъде откраднато“. Протестът е насочен срещу отстъплението от демокрацията и нарастващото влияние на олигарсите.

Опозицията бие тревога: властите планират да променят финансирането на обществените медии, да намалят разходите за отбрана и да смекчат реториката към Русия. Ключов повод е законът за „чуждестранните агенти“, който според критиците копира руския модел. Протестиращите смятат, че ако настоящият курс не бъде спрян, Чехия рискува да последва пътя на Унгария и Словакия.

Това са най-големите протести от 2019 г. насам.  "Тук съм, защото ме е грижа за бъдещето на страната ми", заяви 22-годишният Томаш Халупка пред Ройтерс. "Разочароващо е, че настоящото правителство се опитва да манипулира свободните и независими медии, свободата и демокрацията са от основно значение", допълни той.

Премиерът Бабиш и неговата популистка партия "Движение на недоволните граждани" (АНО) се върнаха на власт през декември миналата година, след като прекараха четири години в опозиция. Той застана начело на коалиция, в чиито състав попадат десни и крайнодесни партии.

Организаторите на протеста са от неправителствената организация "Милиони мигове за демокрация". "Не искаме да бъдем Унгария", заяви учителката Хана Маланикова. "Не искаме да последваме примера и на Словакия, така, че е време да се събудим", призова тя.

Критици също изразиха безпокойство относно промени на политиката на правителството, а през изминалия месец се състоя подобен протест, на който се събраха 90 хиляди души в подкрепа на президента Петър Павел, който се противопостави на назначения на министри от правителството на Бабиш, както и на отделените средства за отбрана.

