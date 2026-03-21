Масови протести срещу Бабиш заляха Прага

Слоганът на протеста е "Няма да позволим да ни откраднат бъдещето"

Масови протести заляха Прага срещу правителството на Андрей Бабиш. Организаторите очакват около 400 000 души да участват в демонстрациите.

Хората излязоха по улиците със слогана „Няма да позволим бъдещето ни да бъде откраднато“. Протестът е насочен срещу отстъплението от демокрацията и нарастващото влияние на олигарсите.

Mass protests in Prague against Babiš’s government



Organizers expect around 400,000 people to take part in the demonstrations.



People took to the streets with the slogan "We will not let our future be stolen." The protest is directed against democratic backsliding and the…

Опозицията бие тревога: властите планират да променят финансирането на обществените медии, да намалят разходите за отбрана и да смекчат реториката към Русия. Ключов повод е законът за „чуждестранните агенти“, който според критиците копира руския модел. Протестиращите смятат, че ако настоящият курс не бъде спрян, Чехия рискува да последва пътя на Унгария и Словакия.

Това са най-големите протести от 2019 г. насам. "Тук съм, защото ме е грижа за бъдещето на страната ми", заяви 22-годишният Томаш Халупка пред Ройтерс. "Разочароващо е, че настоящото правителство се опитва да манипулира свободните и независими медии, свободата и демокрацията са от основно значение", допълни той.

Премиерът Бабиш и неговата популистка партия "Движение на недоволните граждани" (АНО) се върнаха на власт през декември миналата година, след като прекараха четири години в опозиция. Той застана начело на коалиция, в чиито състав попадат десни и крайнодесни партии.

Организаторите на протеста са от неправителствената организация "Милиони мигове за демокрация". "Не искаме да бъдем Унгария", заяви учителката Хана Маланикова. "Не искаме да последваме примера и на Словакия, така, че е време да се събудим", призова тя.

Критици също изразиха безпокойство относно промени на политиката на правителството, а през изминалия месец се състоя подобен протест, на който се събраха 90 хиляди души в подкрепа на президента Петър Павел, който се противопостави на назначения на министри от правителството на Бабиш, както и на отделените средства за отбрана.