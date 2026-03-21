Пожар е избухнал сутринта на 20 март на територията на предприятието LPP Holding в Чехия. По данни на пожарната, огънят е унищожил складово помещение и частично се е прехвърлил към административната сграда. Няма пострадали, не е отчетена опасност за жителите. Министърът на вътрешните работи Любомир Метнар заяви, че има вероятна връзка на инцидента с тероризъм.

Разследването разглежда версия за умишлен палеж и проверява данни за замесени лица. Полицията също така проучва изявленията за поета отговорност за случилото се.

Пожарът е избухнал в склад в бизнес парк в централния град Пардубице, на около 100 километра източно от Прага, преди разсъмване, съобщиха от пожарната служба.

Министър-председателят Андрей Бабиш определи новината като „много сериозна“.

Шефът на чешката полиция Мартин Вондрашек заяви пред журналисти, че органите на реда разследват „умишлено предизвикан пожар“ и „активно издирват извършителите“.

Отговорност за палежа е поела пропалестинската група Earthquake Faction. На своя сайт тя е нарекла обекта „център за производство на израелско оръжие в Европа“ и е заявила, че действа срещу инфраструктура, свързана с военната индустрия на Израел. В публикувано изявление се казва, че групата представлява „интернационална нелегална мрежа, насочена към ключови обекти, критично важни за ционистката държава“, и си поставя за цел „унищожаването на всички елементи на тази система отвътре с всякакви ефективни средства“.

Компанията LPP Holding потвърди за пожара и съобщи, че сътрудничи на разследването. Предприятието се занимава с разработка на безпилотни системи и друга продукция с двойно предназначение, включително доставяна на Украйна и Израел.

Видео от пожара и изявлението на групата бяха разпространени в социалните мрежи от американската леворадикална активистка Кала Уолш. Тя е известна с участието си в акции на пряко действие срещу израелски отбранителни компании и подкрепата си за пропалестински движения. През 2025 г. Уолш е участвала в събития в Иран, където публично е подкрепяла т.нар. „ос на съпротивата“, включително Иран и бойци на „Хизбула“.

По-рано LPP Holding съобщи, че планира да открие център за разработка и производство на дронове и обучение на персонал в сътрудничество с израелската компания за военни технологии Elbit Systems.

През последните две години Elbit подписва договори с клиенти по света, въпреки че пропалестински и антиизраелски протестиращи атакуват компанията, пише "Таймс от Израел".

През 2024 г. 13-годишно момче, инструктирано и въоръжено от други лица, открива огън по шведски офис на Elbit, а през същата година мъже поставят там и експлозиви.

Групата Palestine Action беше обвинена в проникване в британски завод на Elbit също през 2024 г. Около осем месеца по-късно, през юни 2025 г., активисти на Palestine Action проникват в база на Кралските военновъздушни сили и повреждат два самолета, причинявайки щети за около 7 милиона паунда (9,3 милиона долара). На следващия месец Великобритания обяви Palestine Action за терористична организация.