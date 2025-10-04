Опозиционната партия на Бабиш спечели изборите в Чехия

Опозиционната партия ANO на експремиера Андрей Бабиш спечели убедително парламентарните избори в Чехия. Чешкият премиер Петър Фиала обяви, че е поздравил за победата лидера на опозиционното движение.

След преброяване на близо 99.1% от бюлетините движението на Бабиш събира 34,79% от гласовете, а дясноцентристката коалиция SPOLU ("Заедно") на премиера Петър Фиала получава 23,19%. Трето място печели либералната и проевропейска "Кметове и независими" (STAN) - 11,16%, четвърто - либералната Чешка пиратска партия - 8,82%, а пета е крайно дясната и евроскептична "Свобода и пряка демокрация" (SPD) на Томио Окамура - 7,83%.

Избирателната активност беше изключително висока - малко под 70%.

Парламентарните избори в Чехия продължиха два дни. Чехите избират 200 депутати в долната камара на парламента по пропорционална система. Изборният праг е 5% за отделните партии, 8% за двупартийни коалиции и 11% за по-големи коалиции.

В надпреварата се изправиха опозиционната партия ANO на бившия премиер Андрей Бабиш, която водеше в социологическите проучвания, и управляващата коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала.

Президентът Петър Павел вече даде ясно да се разбере, че няма да приеме кандидат за премиер, който поставя под въпрос членството на страната в ЕС или НАТО. Президентът има конституционна възможност да не назначи Бабиш за министър-председател, дори и той да спечели изборите. Срещу Бабиш тече дело в Районния съд в Прага - той е обвинен, че е измамил ЕС с 2 милиона евро, за да може неговата голяма бизнес империя Agrofert да получи субсидии, предназначени за средни предприятия. Присъдата ще бъде произнесена едва след изборите. През юни Върховния съд в Прага отмени по-ранно решение, оправдаващо Бабиш. Ако Бабиш спечели изборите, президентът може да откаже да го назначи за премиер заради конфликт на интереси - той трябва да се откаже от Agrofert, или от поста.

Според последните прогнози преди изборите: ANO на Андрей Бабиш ще получи 30% от гласовете, коалиция Spolu на Петър Фиала -19%, а третото място ще е за ултрадясната SPD Томио Окамура (13%). Следват центристите от STAN (11%), Пиратската партия (10%), Stačilo! (7%) и ултрадесните AUTO (6%).