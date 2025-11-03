Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Андрей Бабиш се съюзи с евроскептична партия

Той обеща да прекрати инициативата на Чехия за снабдяване на Киев с артилерийски снаряди

Днес, 17:09
Бабиш заяви, че възнамерява да състави правителство до средата на идния месец, за да бъде одобрен навреме в парламента държавният бюджет за 2026 г.
ЕПА/БГНЕС
Бабиш заяви, че възнамерява да състави правителство до средата на идния месец, за да бъде одобрен навреме в парламента държавният бюджет за 2026 г.

Партията "Действие на недоволните граждани“ (известна с абревиатурата си на чешки език АНО) на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа днес коалиционно споразумение с евроскептично настроени партньори, приближавайки се до завръщане на власт след победата на изборите, предаде БТА, като се позовава на Ройтерс.

Той спечели гласоподователите благодарение на обещания за повишаване на държавните разходи за чешките граждани и за противопоставяне на политиката на ЕС в областта на климата и миграцията, посочва световната агенция.

Седемдесет и една годишният Бабиш, който вече бе министър-председател на Чехия, обединява сили с евроскептичната партия "Автомобилисти за себе си“ (наричана и "Автомобилистите") и с крайнодясната евроскептична и антинатовска партия "Свобода и пряка демокрация“ (СПД).

Трите партии заедно държат 108 депутатски мандата в 200-местната долна камара на чешкия парламент (Камарата на депутатите). Бабиш заяви, че възнамерява да състави правителство до средата на идния месец, за да бъде одобрен навреме в парламента държавният бюджет за 2026 г. и да присъства като премиер на страната си на последната среща на върха на ЕС за годината.

Бъдещото правителство иска да одобри държавния бюджет за 2026 г. на трето четене в Камарата на депутатите на 17 декември, обяви Бабиш днес пред представители на медиите, информира чешката новинарска агенция ЧТК. Лидерът на АНО посвети на бюджета по-голямата част от речта си след подписването на коалиционното споразумение.

"Според нашия план третото четене може да се състои на 17 декември. Трябва да приемем предложението за дефицита, дори ако бюджетът не го покрива“, каза Бабиш.

През последните седмици оттеглящото се правителство на Петър Фиала и бъдещото правителство на Бабиш спорят дали кабинетът на Фиала трябва да внесе пак, вече в новия парламент, проектобюджет с дефицит от 286 милиарда крони, за който се смята, че е бил отхвърлен с края на мандата на предишната Камара на депутатите, пише ЧТК.

Оттеглящото се правителство смята повторното внасяне на бюджетното предложение в Камарата на депутатите за ненужно. Последните изявления на водещи политически фигури обаче показват, че след започването на работата си новия парламент би могъл отново да гласува за одобряването на проектозакона, акцентира ЧТК.

Десноцентристкото правителство на Фиала бе съсредоточено върху овладяването на бюджетния дефицит и върху подкрепата за Украйна срещу руската инвазия, обръща внимание Ройтерс.

Бабиш, който беше премиер от 2017 до 2021 г., обеща да прекрати чешката инициатива за снабдяване на Киев с артилерийски снаряди, закупени от страни извън ЕС. По време на предизборната си кампания той каза и че ще прекрати всякаква помощ за Украйна от чешкия бюджет с тезата, че иска да използва тези пари повече за чешките граждани.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Андрей Бабиш, Чехия

Още новини по темата

Опозиционната партия на Бабиш спечели изборите в Чехия
04 Окт. 2025

Пенсионер атакува с бастун Андрей Бабиш по време на митинг

02 Септ. 2025

В Чехия влезе в сила закон срещу пропагандата на комунизма
18 Юли 2025

И Чехия остана без ток
04 Юли 2025

Скандал с биткойни за 40 млн. евро разтърси Чехия
03 Юни 2025

В Чехия гръмна склад на фирма, снабдяваща Украйна със снаряди
25 Март 2025

Чешката централна банка се готви да инвестира в биткойни
29 Яну. 2025

Взрив в чешки ресторант уби 6 и рани 8 души
12 Яну. 2025

Партията на Бабиш печели местните избори в Чехия
22 Септ. 2024

"Борис" не е приключил, а жертвите нарастват
18 Септ. 2024

На премиера е докладвано, че "Борис" няма да засегне България
16 Септ. 2024

Две деца бяха ранени при атака с нож в училище в Чехия

03 Септ. 2024

Десетки пострадаха при жп катастрофа в Чехия
06 Юни 2024

Чехия потвърди, че ГРУ е взривило оръжейните складове през 2014 г.
29 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте