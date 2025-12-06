Медия без
Милиардерът Бабиш напуска бизнес империята си, за да стане премиер

Той ще повери Agrofert на независим администратор, децата му ще наследят холдинга след смъртта му

Днес, 10:56
Бабиш е седмият най-богат чех според списание „Форбс“. Самият той е подсъдим за измама с евросубсидии, но отрича да е извършил нарушение, определяйки обвиненията като клеветническа кампания.
ЕПА/БГНЕС
Чешкият президент Петър Павел заяви, че ще назначи милиардера Андрей Бабиш за министър-председател на 9 декември, след като бизнесменът обеща да разреши конфликта на интереси, като се освободи от холдинга си Agrofert.

Партията АНО на Бабиш спечели най-много места на парламентарните избори през октомври и се обедини с крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и дясната партия „Мотористите“ – и двете евроскептични – за да получи мнозинство от 108 гласа в 200-местния парламент.

„Реших да го назнача за министър-председател във вторник, 9 декември, в 9 часа сутринта. По този начин ще призная резултатите от общите избори и напредъка в преговорите за коалиционно правителство“, написа президентът Петър Павел в X.

Чешкият президент официално възложи на Бабиш да води преговорите за формиране на правителство в края на октомври, предаде АФП.

Преди да го назначи, той призова Бабиш да разреши първо конфликта на интереси като собственик на разрастващия се холдинг за храни и химикали Agrofert и като висш политик.

Бабиш, който вече беше чешки премиер в периода 2017-2021 г., каза, че засега ще повери Agrofert на независим администратор и че децата му ще наследят холдинга след смъртта му.

Павел, който от миналия месец се среща с кандидатите за министри, заяви, че обяснението е „разбираемо“ и че не е в състояние да „го разгледа по-подробно“.

Съгласно конституцията на Чехия, той трябва да назначи целия кабинет по-късно.

Остават въпроси относно кандидата на „Мотористите“ за министър на околната среда, Филип Турек, който е разследван за домашно насилие и изнасилване след жалба, подадена от бившата му приятелка.

Турек беше разследван и от полицията по обвинения, че притежава нацистки предмети и че е направил нацистки поздрав, но това дело бе прекратено.

Павел, който трябва да се срещне с Турек на 8 декември, обясни по-рано, че ще има проблем да го назначи за министър.

Новата коалиция на Бабиш заменя център-дясното правителство в страната членка на ЕС и НАТО с над 10 милиона души население.

Бабиш е седмият най-богат чех според списание „Форбс“. Самият той е подсъдим за измама с евросубсидии, но отрича да е извършил нарушение, определяйки обвиненията като клеветническа кампания. 

