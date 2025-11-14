Медия без
Милиардер умува как се съчетават премиерстване и субсидии

Евентуалният чешки министър-председател Андрей Бабиш е в конфликт на интереси

15 Ноем. 2025
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш

Милиардерът Андрей Бабиш, който с партията си спечели изборите миналия месец, е пред труден казус как да стане премиер на Чехия без да бъде в конфликт на интереси. Законодателството на държавата задължава министрите да не получават пари и договори от държавата. Няколкостотин компании на Бабиш, повечето под шапката на неговата Agrofert, работят в Чехия и други централноевропейски страни, възползвайки се от десетки милиони евро национални и европейски субсидии, както и от обществени поръчки.

Бабиш настоява, че ще успее да разреши възникналия конфликт на интереси, коментира "Гардиън". Но няма намерение да продава Agrofert, който е конгломерат за преработка на храни и химикали. "Многократно съм заявявал,  че никога няма да продам Agrofert. Многократно съм заявявал, че ще разреша конфликта на интереси в съответствие с чешките и европейските закони", каза той. Подробности Бабиш не издава. Въпросът бил "изключително чувствителен и личен", а и "журналистите винаги ще ме критикуват така или иначе".

Нетното му богатство се оценява на 3,9 милиарда долара. Организацията за борба с корупцията Transparency International заяви, че за да избегне конфликт на интереси, Бабиш трябва или да продаде бизнеса си, да откаже обществени поръчки, или да остане извън правителството.

От своя страна чешкият президент Петър Павел коментира, че Бабиш трябва публично да обясни как ще елиминира конфликта на интереси. Държавният глава е готов да му гласува доверие веднага щом въпросът бъде решен.

Всички тия неволи бяха характерни и за първия му мандат от 2017 до 2021 г. Тогава Бабиш се сблъска с няколко съдебни битки и разследване на ЕС относно потенциални конфликти на интереси. Наложи се временно да премести активите си в доверителни фондове, запазвайки известно влияние върху тях. Съд и Европейската комисия постановиха, че това е недостатъчно. В контекста на актуалната ситуация миналия месец Бабиш потвърди, че отново е едноличен собственик на Agrofert.

