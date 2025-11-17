Медия без
Чехи събраха половин милион долара за ракета Flamingo за Украйна

Сумата бе събрана само за два дни

Днес, 14:38
Само за два дни чехите събраха половин милион евро за ракета Flamingo
Само за два дни чехите събраха половин милион евро за ракета Flamingo

Чешката инициатива Weapons to Ukraine на доброволческата организация Gift for Putin събра само за два дни половин милион долара, за да плати една ракета Flamingo. Инженерите от производителя - украинската компания Fire Point сложиха на ракетата надпис Dana 1 - в чест на чешкия учен в областта на ядрената физика Дана Драбова, която почина на 6 октомври от тежка болест.

При старта на инициативата производителят обеща да дари сума, равна на събраната от доброволците. Така Въоръжените сили на Украйна ще получат две ракети Flamingo от името на чехите. Двете ракети ще бъдат кръстени DANA 1 и DANA 2.

Инициативата, лансирана от чешката доброволческа организация Gift for Putin /Подарък за Путин/, събра 16 млн. чешки крони, което е много повече от обявената цел от 12.5 млн. крони. Останалите пари ще бъдат използвани за закупуване на друго оборудване за Украйна. В момента тече анкета какво предпочитат дарителите да бъде купено - линейки, експлозиви или парите да отидат към фонда за купуване на тренировъчен самолет.

Flamingo е ракета, която се произвежда в Украйна, може да носи 1 150 км експлозив и достига до 3000 км. Тя е предназначена за удари по цели в дълбокия тил на Русия. ВСУ например удари с ракетата офис на Федералната служба за охрана в Армянск, Крим.

Това е поредното голямо дарение на инициативата Gift for Putin. Досега тя е дарявала танк T-72 "Томаш" на стойност 33 милиона крони (над $1.3 млн.), реактивна система за залпов огън "Вампир" на стойност над 90 милиона крони (около $4 млн.), 15 мобилни системи за противовъздушна отбрана "Виктор" на стойност около 380 милиона крони (над $15 млн.). Дарявали са медицинска евакуационна техника и бронирани линейки.

