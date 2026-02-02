Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спор между президент и премиер провокира протести в Чехия

Десетки хиляди протестиращи подкрепиха държавния глава Петър Павел

Днес, 07:52
Инициаторите на митинга под надслов "Милион моменти за демокрацията" заявиха, че в чешката столица са се събрали между 80 000 и 90 000 души.
ЕПА/БГНЕС
Инициаторите на митинга под надслов "Милион моменти за демокрацията" заявиха, че в чешката столица са се събрали между 80 000 и 90 000 души.

Десетки хиляди демонстранти в Чехия излязоха по улиците, за да подкрепят президента либерал Петър Павел на фона на изострящото се напрежение между него и новото дясно правителство, оглавявано от милиардера Андрей Бабиш, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Поддръжниците на Павел изпълниха два големи площада в центъра на Прага. Инициаторите на митинга под надслов "Милион моменти за демокрацията" заявиха, че в чешката столица са се събрали между 80 000 и 90 000 души.

Петър и Бабиш влязоха в спор, свързан с министрите в новото правителство. Президентът отказа да назначи почетния председател на партията "Мотористите за себе си" Филип Турек за министър на околната среда. Павел мотивира отказа си с това, че Турек е направил някои противоречиви изказвания, които по думите на президента са несъвместими министерския пост в една демократична страна. Четиресетгодишният Турек бе публикувал в социалните мрежи расистки и сексистки коментари, пояснява ДПА.

Освен това Павел публично обвини външния министър и съпартиец на Турек - Петър Мацинка, в опит за изнудване във връзка с казуса.

Павел благодари на участниците в днешния митинг за подкрепата, която са му оказали. Той подчерта, че е важно да се защитават ценности като достойнството, истината и уважението.

Опозиционните партии в парламента планират да внесат вот на недоверие към правителството във вторник заради обвиненията в оказване на натиск върху президента. Шансовете за успех обаче са малки. Управляващата коалиция, в която влизат партията на Бабиш - "Действие на недоволните граждани" (известна с абревиатурата си на чешки език), "Мотористите за себе си" крайнодясната формация "Свобода и пряка демокрация", разполага с мнозинство от 108 от 200 места в долната камара на законодателния орган.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Чехия, Петър Павел, Андрей Бабиш

Още новини по темата

Милиардерът Бабиш напуска бизнес империята си, за да стане премиер
06 Дек. 2025

Чехи събраха половин милион долара за ракета Flamingo за Украйна
17 Ноем. 2025

Милиардер умува как се съчетават премиерстване и субсидии
15 Ноем. 2025

Чехия свали знамето на Украйна от сградата на парламента
07 Ноем. 2025

Андрей Бабиш се съюзи с евроскептична партия
03 Ноем. 2025

Опозиционната партия на Бабиш спечели изборите в Чехия
04 Окт. 2025

Пенсионер атакува с бастун Андрей Бабиш по време на митинг

02 Септ. 2025

В Чехия влезе в сила закон срещу пропагандата на комунизма
18 Юли 2025

И Чехия остана без ток
04 Юли 2025

Скандал с биткойни за 40 млн. евро разтърси Чехия
03 Юни 2025

В Чехия гръмна склад на фирма, снабдяваща Украйна със снаряди
25 Март 2025

Чешката централна банка се готви да инвестира в биткойни
29 Яну. 2025

Взрив в чешки ресторант уби 6 и рани 8 души
12 Яну. 2025

Партията на Бабиш печели местните избори в Чехия
22 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ