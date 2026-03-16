Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В цяла Куба вече няма ток

Властите обявиха, че енергийната система на страната е напълно изключена

16 Март 2026
ЕПА/БГНЕС
В петък президентът Мигел Диас-Канел обяви, че Куба не е получавала доставки на петрол от над 3 месеца.

Цяла Куба вече няма ток от днес, обявиха официални лица, цитирани от "Асошиейтед прес". Това е най-тежкият момент от енергийната и икономическата криза, в която потъна страната с население от 11 млн. души. Хавана обвинява за проблемите си енергийната блокада на САЩ, след като президентът Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава петрол на Куба.

Министерството на енергетиката и мините обяви в социалните мрежи, че електрическата система на страната е "напълно изключена". Президентът Мигел Диас-Канел обяви в петък, че островът не е получавал петрол от над три месеца и е преминал изцяло на слънчева енергия, природен газ и топлоелектрически централи, а правителството е принудено да отложи операциите на десетки хиляди пациенти. 

Преди седмица без ток останаха милиони жители на западната част на острова.

Ключовите доставки на петрол от Венецуела бяха преустановени, след като в началото на януари САЩ атакуваха страната и арестуваха тогавашния президент Николас Мадуро. Куба произвежда 40% от петрола, който й е необходим, но това не е достатъчно за нуждите на енергийната система, която продължава да се срива, коментира АП. В петък президентът потвърди, че Куба преговаря с американското правителство за решаване на проблемите.

Електропреносната система на Куба оперира като мрежа от отделни звена за генериране на ток. Поради това включването й от нула е изключително сложен процес, който в най-лошия случай може да отнеме дни, обясняват специалисти. През 2022 г., след като през острова мина ураганът Иън, властите имаха нужда от цяла седмица, за да възстановят електричеството. Последният срив показва за пореден път несигурното положение на енергийната система на страната, която е изградена около стари съветски ТЕЦ-ове и разчита на внос на петрол.

Днешната ситуация е много различна от обичайния режим на тока, която държавата понася и който в някои райони може да означава повече от 24 часа без ток. Тези рутинни прекъсвания на тока са планирани, макар че често графикът за тях се нарушава, тъй като не се генерира достатъчно ток. За днес например властите очакваха 62% от страната да е без ток в пиковите часове. Пълното изключване на системата е нещо съвсем различно – цялата държава е на тъмно и една повреда може да причини каскада от проблеми по цялата мрежа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Куба

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?