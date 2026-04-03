Куба помилва 2010 затворници след охлабването на петролната блокада

ЕПА/БГНЕС В деня, в който бе обявено помилването, в Хавана, на емблематичния бул. "Малекон", бе организиран "Младежки антиимпериалистически велосипеден парад" срещу "домогванията на империалистите към Куба"

Кубинското правителство обяви, че помилва 2010 затворници като „хуманитарен“ жест по време на Страстната седмица.

Съобщението идва скоро, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп де факто облекчи петролната блокада на страната, позволявайки на руски танкер да ѝ достави петрол. През миналия месец кубинските власти обещаха да освободят десетки политически затворници заради засиления натиск от страна на САЩ.

Американската администрация призова и за промяна в комунистическата система на управление на Куба, а Доналд Тръмп дори заговори за „превземане“ на острова. Проведени бяха и разговори между двете страни.

„Изглежда не е пресилено да се мисли, че помилването на затворници е знак, че разговорът между двете правителства напредва. Може би бавно, но напредва. Накъде? Не е ясно - коментира Майкъл Бустаманте, шеф на катедрата по кубински изследвания на Университета в Маями. - Мисля, че ще трябва да видим и кои хора са включени в списъците за освобождаване, за да добием представа за потенциалното им политическо значение“.

Кубинското правителство не съобщава имената на помилваните, нито за какви престъпления са били затворени. Не каза и кога точно ще бъдат освободени. В изявлението само се изтъква, че „хуманитарният и суверенен жест“ е основан на естеството на престъпленията, доброто поведение в затвора, здравословните причини и излежаната част от присъдата.

Разкрива се най-общо, че сред освободените са млади хора и жени, както и затворници над 60-годишна възраст, които са планирани за предсрочно освобождаване в рамките на следващите шест месеца до една година. Съобщава се още, че сред помилваните са и чужденци, както и кубински граждани, пребиваващи в чужбина. И се уточнява, че сред освободените няма да има хора, извършили убийства, сексуални посегателства, престъпления, свързани с наркотици, кражби, незаконно клане на добитък и престъпления срещу властта.

Това е вторият път тази година, когато Куба освобождава затворници. Първият бе на 12 март, когато бе съобщено, че от затвора ще бъдат пуснати 51 души, като знак на „добра воля“ към Ватикана, който често е действал като посредник между Вашингтон и Хавана. Ден по-късно президентът Мигел Диас-Канел потвърди, че са се провели разговори между американски и кубински представители.

Според изявлението на кубинското президентство сега е петият път след 2011 г., в който то е помилвало затворници, като броят им оттогава насам надхвърля 11 000 души.

Новите помилвания бяха обявени, след като Русия съобщи в четвъртък, че ще изпрати втори петролен танкер към Куба, след като първият бе допуснат от администрация на Доналд Тръмп.