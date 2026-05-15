САЩ ще повдигнат обвинение на кубинския лидер Раул Кастро

ЕПА/БГНЕС 94-годишният Раул Кастро по време на честването на 1 май тази година в Хавана

САЩ възнамеряват да повдигнат обвинение срещу кубинския лидер Раул Кастро, заяви служител на министерството на правосъдието.

Тъй като на обвинението трябва да бъде одобрено от голямо жури, засега не е ясно кога ще стане това. Очаква се 94-годишният бивш президент на Куба и брат на Фидел Кастро да бъде обвинен за свалянето на самолети.

CBS съобщи преди това, че делото е свързано със сваляне през 1996 г. на самолети на хуманитарната група "Братя на помощ". Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Флорида е тази, която наблюдава разглеждането на потенциални наказателни обвинения срещу висши кубински държавни служители.

94-годишният Раул Кастро наследи брат си Фидел като президент на Куба през 2008 г. и се оттегли през 2018-а, след втория си мандат. Той обаче запази лидерската си позиция като първи секретар на управляващата комунистическа партия чак до 2021 г., когато отстъпи поста на Мигел Диас-Канел. Въпреки това Раул Кастро продължава да е считан за фактически лидер на Куба.

Същевременно директорът на ЦРУ Джон Ратклиф отиде на посещение в Хавана и се срещна с кубински представители. Срещата е била „в контекст, белязан от сложността на двустранните отношения, с цел да допринесе за политическия диалог между двете нации“, се казва в изявление на кубинското правителство. На нея се доказало, "че Куба не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ, нито има законни основания да бъде включена в списъка на държавите, които се предполага, че подкрепят тероризма“.

Куба никога не е подкрепяла враждебни действия срещу САЩ, нито ще позволи от Куба да се извършват действия срещу която и да е друга нация“, подчертава още правителството.

В друго изявление се казва, че островната държава би разгледала предложението на САЩ за хуманитарна помощ от $100 млн., но е скептична относно намеренията на президента Доналд Тръмп, защото американската петролна блокада осакатява обществените услуги.

Кубинският външен министър Бруно Родригес заяви, че комунистическото правителство е готово да разгледа предложението, но каза, че не трябва да се обвързват никакви условия. "Надяваме се, че то ще бъде без политически маневри и опити за експлоатация на трудностите и страданията на народа под обсада", написа още той в социалните мрежи.

Миналата седмица Държавният департамент на САЩ заяви, че е предложил помощ от 100 млн. долара на Куба, в допълнение към "безплатен и бърз сателитен интернет", при условие че правителството на острова се съгласи на "смислени реформи". Родригес отрече администрацията на Тръмп да е правила подобно предложение, наричайки го "басня".

Кубинският президент Мигел Диас-Канел пък заяви, че правителството му ще приеме помощта, ако тя спазва международните норми за хуманитарна помощ. Той нарече предложението "непоследователно и парадоксално", добавяйки, че Вашингтон може да окаже по-голяма помощ като просто отмени санкциите. Диас-Канел заяви, че кубинските приоритети за използване на средствата ще бъдат гориво, храна и лекарства.

Условията на живот в Куба се влошиха драстично, след като през януари Тръмп заплаши с мита всяка държава, снабдяваща острова с гориво. Оттогава Мексико и Венецуела прекъснаха доставките на петрол, което доведе до остър недостиг на гориво и електроенергия. Миналата седмица ООН нарече блокадата за горива незаконна, заявявайки, че тя е възпрепятствала "правото на кубинския народ на развитие, като същевременно е подкопала правата му на храна, образование, здравеопазване, вода и канализация".