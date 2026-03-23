Танкер, превозващ руско гориво за Куба, промени курса си

Кораб под флага на Хонконг, превозващ руско дизелово гориво за Куба, промени курса си и пое към Тринидад и Тобаго. Според службата за проследяване на кораби LSEG, танкерът Sea Horse се очаква да пристигне там в понеделник.

Това е тежък удар за Куба, която през последните седмици изпитва остър недостиг на гориво. Куба произвежда приблизително 40% от нуждите си и внася останалото, обикновено от Венецуела, Русия и Мексико. Но след като САЩ заловиха президента на Венецуела през януари, Куба загуби основен доставчик. В същото време американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи високи тарифи на всяка страна, която доставя петрол на Куба. Поради енергийната блокада доставките почти спряха.

След като САЩ изключиха руския петрол, намиращ се в танкери в морето, от санкциите, за да овладеят цените на петрола, скочили заради войната срещу Иран, два руски танкера се насочиха към Куба. Това накара американското МФ спешно да изключи Куба от страните с възможни доставки.

В резултат на това масовите прекъсвания на електрозахранването в Куба се превърнаха в норма: според LSEG само два танкера, превозващи вносен петрол, са акостирали в пристанищата на страната тази година. През последната седмица на два пъти целият остров потъна в мрак. Едното прекъсване на електрозахранването на острова продължи 29 часа. Във вторник Куба възстанови електропреносната си мрежа и рестартира най-голямата си топлоелектрическа централа. Но горивната криза продължава и вчера пак се стигна до блекаут.

Куба все още очаква друга пратка от Русия: танкерът под руски флаг „Анатолий Колодкин“ трябва да пристигне в Куба след приблизително осем дни, превозвайки 730 000 барела гориво. Това количество може да стигне на Куба за няколко седмици.