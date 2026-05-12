Скопие се обиди от дума на външния ни министър

Българският посланик в Скопие Желязко Радуков беше привикан днес в Министерството на външните работи и външната търговия, където му беше връчена устна нота във връзка с употребата на термина „северномакедонски“ от българската министърка на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

Спорното изказване е било направено по време на кратък разговор между Петрова и македонския външен министър Тимчо Муцунски в кулоарите на среща в Брюксел. От Скопие определиха използваната терминология като „обидна“.

Муцунски реагира остро в социалните мрежи, като подчерта, че „македонците са македонци“ и въпросът не е само политически, а свързан с уважението към достойнството на народа. По думите му точността в изразяването при международните отношения е „директен израз на взаимно уважение“.

От българска страна Велислава Петрова заяви след срещата, че разговорът е бил конструктивен. Тя отново е потвърдила позицията на София, че приемането на конституционните промени остава ключово условие за напредъка на Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз.



Преспанският договор, сключен между Атина и Скопие на 17 юни 2018 г., е основният правен документ, който определя как държавата трябва да бъде назовавана и как трябва да се описват нейните граждани и техният език. Тогава официалното име на страната стана Северна Македония, но националността остана македонска, а езикът на страната - македонски.