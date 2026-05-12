Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Скопие се обиди от дума на външния ни министър

12 Май 2026
Велислава Петрова
Велислава Петрова

Българският посланик в Скопие Желязко Радуков беше привикан днес в Министерството на външните работи и външната търговия, където му беше връчена устна нота във връзка с употребата на термина „северномакедонски“ от българската министърка на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

Спорното изказване е било направено по време на кратък разговор между Петрова и македонския външен министър Тимчо Муцунски в кулоарите на среща в Брюксел. От Скопие определиха използваната терминология като „обидна“.

Муцунски реагира остро в социалните мрежи, като подчерта, че „македонците са македонци“ и въпросът не е само политически, а свързан с уважението към достойнството на народа. По думите му точността в изразяването при международните отношения е „директен израз на взаимно уважение“.

От българска страна Велислава Петрова заяви след срещата, че разговорът е бил конструктивен. Тя отново е потвърдила позицията на София, че приемането на конституционните промени остава ключово условие за напредъка на Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз.

Преспанският договор, сключен между Атина и Скопие на 17 юни 2018 г., е основният правен документ, който определя как държавата трябва да бъде назовавана и как трябва да се описват нейните граждани и техният език. Тогава официалното име на страната стана Северна Македония, но националността остана македонска, а езикът на страната - македонски. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Македония, България, Скопие, Велислава Петрова

Още новини по темата

Скопие чака екстрадицията на експремиера Груевски
03 Май 2026

Българите живеят в най-голям риск от бедност в Европа
02 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

ПП и ДБ може да са в отделни парламентарни групи
27 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

Еврото е предимството на България пред Румъния, според експерт от Букурещ
01 Апр. 2026

Иранки са задържани при влизане в България с фалшиви френски паспорти
10 Март 2026

Пентагонът разреши продажбата на ракети за България за над $ 600 млн.
08 Март 2026

Кьовеши обискира в България заради схема за суперлуксозни коли
04 Март 2026

МВР затяга охраната на летища и обекти с американско и израелско присъствие
02 Март 2026

Нови гранични правила на Великобритания ще засегнат и българите
23 Февр. 2026

РСЕ: Сърбия е полигон за руски паравоенни лагери и шпионаж в Европа
23 Февр. 2026

България бие Сърбия по военна мощ, но е по-зле от Турция и Румъния
31 Яну. 2026

Кабинетът одобри сделка за ракетен комплекс от САЩ
21 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса