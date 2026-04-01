Еврото е предимството на България
пред Румъния, според експерт от Букурещ

01 Апр. 2026
Кристиян Насуля е преподавател по световна икономика в Букурещ
Основното структурно предимство на България пред Румъния е паричната архитектура, която съседната страна е изградила през последните десетилетия, каза в интервю за вестник "Адевърул" Кристиан Насуля, преподавател по световна икономика в Университета в Букурещ, съобщи БТА. Повод за коментара му стана скорошно изказване на лидера на румънската Социалдемократическа партия (СДП) и председател на долната камара на парламента Сорин Гриндяну, който направи паралел между двете държави и отбеляза, че България има по-добър рейтинг от Румъния, въпреки политическата нестабилност.

Според Насуля основната разлика между България и Румъния в този момент е членството на България в еврозоната.

"Начинът, по който нашите български съседи управляваха валутата си през последните десетилетия и сега, преходът към еврото, представляват гаранция за кредиторите на българската държава, че тя ще може да върне парите и че стойността на парите, които връща, ще бъде много близка до стойността на тези, които държавата е взела назаем“, допълва експертът.

Като втори основен структурен фактор той посочва нивото на публичния дълг.

"България завършва всяка година със съотношение дълг/БВП, значително по-ниско от това на Румъния. Агенция "Фич" потвърждава тази перспектива в своята февруарска оценка, отбелязвайки, че държавният дефицит на Румъния остава „сред най-високите в категорията с рейтинг BBB“. България приключи 2025 г. с дефицит от около 3 процента от БВП, точно на границата, наложена от Пакта за стабилност и растеж на ЕС, докато Румъния регистрира дефицит от над 7 на сто от БВП, един от най-високите в Европейския съюз", коментира експертът. 

Той отбелязва, че държавният дълг на България е около половината от държавния дълг на Румъния спрямо БВП.

Според Кристиан Насуля, без повтарящите се политически кризи, България би могла да се стреми към значително по-добър рейтинг. 

 

