Социалистите в Румъния оттеглиха подкрепата си за правителството

Рецесията, инфлацията, сривът на потреблението и производството изискват такава стъпка, твърдят те

Днес, 15:21
Илие Боложан
ЕПА/БГНЕС
Илие Боложан

Румънските социалисти напуснаха и без това крехката управляваща коалиция, предава АФП.

Министрите от Социалдемократическата партия в правителството на румънския премиер Илие Боложан подадоха оставки.

Те направиха това веднага след редовно заседание на правителството, в което не взеха участие, уточнява БТА.

"Премиерът вече няма подкрепата на парламентарното мнозинство, което означава, че той вече няма демократична легитимност да бъде ръководител на румънското правителство", обявиха от партията.

"Оставките представляват политически акт, чрез който е формализирано решението на партията да оттегли политическата си подкрепа от премиера Илие Боложан. От този момент нататък той вече няма подкрепата на парламентарно мнозинство, което означава, че вече няма демократичната легитимност да упражнява функцията на ръководител на румънското правителство", се посочва в прессъобщение на СДП.

В документа пише още, че оттеглянето на министрите не представлява изоставяне на управлението, а акт, чрез който се инициира промяната, изисквана от голямо мнозинство румънски граждани.

"Рецесията, инфлацията, сривът на потреблението и производството изискват такава промяна. Би било безотговорно да се продължи по същия път, който се оказа погрешен, особено в геополитическия контекст, в който се намираме", гласи позицията на СДП.

Партията е готова да участва във формирането на ново проевропейско правителство и да подкрепи премиер, политически или технократичен, който е възприемчив към проблемите на гражданите и който има капацитета да сътрудничи с партиите, които му осигуряват парламентарно мнозинство.

