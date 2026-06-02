Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Началникът на армията на Румъния е разследван за корупция

Днес, 20:14
Георгица Влад
Георгица Влад

Началникът на Генералния щаб на отбраната на Румъния генерал Георгица Влад е разследван от Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) по дело, по което е обвинен в съучастие в злоупотреба със служебно положение, съобщава Аджрепрес, цитирана от БТА.

Според военните прокурори в рамките на DNA той се е намесил за увеличаване на местата за платено от бюджета обучение във Факултета по физическо възпитание и спорт, така че 20 кандидат-студенти да се обучават без такса, като трима от тях е трябвало да влязат в структурите на Министерството на отбраната след завършването.

Според информация на телевизия Диджи 24 сред облагодетелстваните от това решение кандидат-студенти е била дъщерята на негов колега.

В съобщението на антикорупционната агенция се посочва, че през юли 2025 г. генерал Георгица Влад е съдействал за изпращането на искане до Министерството на образованието за допълване на местата държавна поръчка във въпросния факултет, който е част от Националния университет за физическо възпитание и спорт в Букурещ. По този начин той е превишил законовите си правомощия, тъй като подобно искане е в правомощията на Главната дирекция за мениджмънт на човешките ресурси в рамките на Министерството на отбраната, посочват прокурорите.

Според DNA в резултат на действията му са били ощетени легитимните интереси на Министерството на националната отбрана чрез засягане на институционалните отношения и съответно са били създадени неправомерни ползи за 20-те кандидат-студенти, които първоначално е трябвало да се обучават срещу такса във факултета. 

По-рано днес Георгица Влад се яви на изслушване в седалището на антикорупционната агенция, придружен от адвоката си. Той пое длъжността началник на Генералния щаб на отбраната на 30 ноември 2023 г., припомня Диджи 24.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румъния

Още новини по темата

Румъния изгони руски консул заради инцидента с дрон
29 Май 2026

Правителството на Румъния падна след вот на недоверие
05 Май 2026

Руски дрон удари стопанска сграда в Румъния

25 Апр. 2026

Социалистите в Румъния оттеглиха подкрепата си за правителството
23 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

Еврото е предимството на България пред Румъния, според експерт от Букурещ
01 Апр. 2026

Населението край делтата на Дунав получи сигнал "Тревога"
13 Март 2026

Румънският парламент разреши на САЩ да разположат изтребители
13 Март 2026

Торта "Амандина" е най-продаваният десерт в Румъния
28 Февр. 2026

Чаушеску се оказа най-харесваният бивш лидер в Румъния
13 Февр. 2026

Франция и Румъния разбиха голям канал за пране на пари от наркотици
07 Февр. 2026

Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция
27 Яну. 2026

Турция ще пази Румъния и Естония от Русия с изтребители
15 Яну. 2026

Сърби целиха с бутилки наета за 40 000 евро певица
14 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса