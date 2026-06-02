Началникът на армията на Румъния е разследван за корупция

Началникът на Генералния щаб на отбраната на Румъния генерал Георгица Влад е разследван от Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) по дело, по което е обвинен в съучастие в злоупотреба със служебно положение, съобщава Аджрепрес, цитирана от БТА.

Според военните прокурори в рамките на DNA той се е намесил за увеличаване на местата за платено от бюджета обучение във Факултета по физическо възпитание и спорт, така че 20 кандидат-студенти да се обучават без такса, като трима от тях е трябвало да влязат в структурите на Министерството на отбраната след завършването.

Според информация на телевизия Диджи 24 сред облагодетелстваните от това решение кандидат-студенти е била дъщерята на негов колега.

В съобщението на антикорупционната агенция се посочва, че през юли 2025 г. генерал Георгица Влад е съдействал за изпращането на искане до Министерството на образованието за допълване на местата държавна поръчка във въпросния факултет, който е част от Националния университет за физическо възпитание и спорт в Букурещ. По този начин той е превишил законовите си правомощия, тъй като подобно искане е в правомощията на Главната дирекция за мениджмънт на човешките ресурси в рамките на Министерството на отбраната, посочват прокурорите.

Според DNA в резултат на действията му са били ощетени легитимните интереси на Министерството на националната отбрана чрез засягане на институционалните отношения и съответно са били създадени неправомерни ползи за 20-те кандидат-студенти, които първоначално е трябвало да се обучават срещу такса във факултета.

По-рано днес Георгица Влад се яви на изслушване в седалището на антикорупционната агенция, придружен от адвоката си. Той пое длъжността началник на Генералния щаб на отбраната на 30 ноември 2023 г., припомня Диджи 24.