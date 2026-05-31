Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Плажуващите в Гърция вече не могат да разчитат на чадър срещу едно кафе

На Халкидики повечето плажни заведения изискват консумация поне 30 евро на човек

Днес, 13:34
Сега

Северна Гърция, където предпочитат да почиват повечето български туристи, цените за сянка на плажа са по-високи от миналата година, разказва БНР. На Халкидики повечето плажни заведения изискват консумация поне 30 евро на човек. Там цената на кафето е 5 евро, а безалкохолното - 8 евро. Има и луксозни услуги и изискване за консумация от 100 евро.

Плажовете е от Александруполис до Солун прилагат различна схема на услуги, но вече никъде не осигуряват чадър само срещу едно кафе. Навсякъде важи правилото "колкото по-близо до морето, толкова по-скъпо".

Поради високите температури днес плажовете са пълни с почиващи. В Атина на много места изискват плащане на вход и отделна цена за чадър и шезлонг. На плажа Вулягмени сянка за двама души е 210 евро.

Безплатни са общинските плажове. Там се предлагат само чадъри.

Днес всички фериботни компании съобщават, че вече се допускат за трансфер на електромобили. Условието е батерията на колата да е заредена не повече от 40%. Спазват се стриктно всички противопожарни мерки.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гърция, гръцки плажове

Още новини по темата

Мащабна схема за източване на земеделски субсидии е разбита в Гърция
31 Май 2026

Високи цени стъписват туристите в Гърция

29 Май 2026

По време на гръцката криза е имало идея да се продаде Акрополът
13 Май 2026

Гърция започва ограничаване на броя на туристите

12 Май 2026

Гърци готвят блокада с трактори на пункт "Кулата"

10 Май 2026

Тръмп ще посети Гърция тази година
05 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

Гърция отложи новите аптечки за коли за началото на 2027 г.
27 Апр. 2026

Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка
27 Апр. 2026

Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай
27 Апр. 2026

Гърция удари цигарен канал за €1 млрд., ръководен от "Президента" и "Путин"
21 Апр. 2026

Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките
08 Апр. 2026

Наводнения и гръмотевични бури удариха Гърция
03 Апр. 2026

Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати
01 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса