Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мащабна схема за източване на земеделски субсидии е разбита в Гърция

Днес, 07:58
Залез над поле с лавандула в Гърция. Снимката е илюстративна.
БГНЕС/ЕПА
Залез над поле с лавандула в Гърция. Снимката е илюстративна.

Гръцката дирекция за борба с организираната престъпност (ДАОЕ) разби престъпна мрежа, която години наред се е възползвала неправомерно от селскостопански субсидии, отпускани от агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ, съобщава агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Като част от мащабната операция под името "Терисмос" (жътва), ДАОЕ е успяла в рамките на шест месеца да разплете пет престъпни мрежи. Щети, нанесени от дейността на организациите, възлизат на над 17 милиона евро загуби за гръцката държава.

По делото има 1151 обвиняеми, повече от 90 от които са арестувани.

Злоупотребите със средствата на ОПЕКЕПЕ датират поне от 2018 г., а действията на организираните групи обхващат остров Крит и островите в Егейско море, областите Македония и Тракия. Използвани са сложни схеми за измами, фиктивни фактури, а корумпирани служители, работещи в центрове за подаване на декларации, са оказвали съдействие.

Скандалът покрай ОПЕКЕПЕ избухна, след като Европейската прокуратура започна наказателно преследване срещу 100 лица в Гърция. Стана ясно, че гръцките граждани, обект на разследването, са получили с декларации с невярно съдържание плащания за пасища, които нито притежават, нито са наели, както и за селскостопански дейности, които не са извършили.

В резултат на скандала гръцкото правителство уволни председателя на агенцията, а няколко дни по-късно я закри, като прехвърли дейностите ѝ към Независимия орган за публичните приходи (ААДЕ).

Миналото лято Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ОПЕКЕПЕ, Гърция

Още новини по темата

Високи цени стъписват туристите в Гърция

29 Май 2026

По време на гръцката криза е имало идея да се продаде Акрополът
13 Май 2026

Гърция започва ограничаване на броя на туристите

12 Май 2026

Гърци готвят блокада с трактори на пункт "Кулата"

10 Май 2026

Тръмп ще посети Гърция тази година
05 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

Гърция отложи новите аптечки за коли за началото на 2027 г.
27 Апр. 2026

Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка
27 Апр. 2026

Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай
27 Апр. 2026

Гърция удари цигарен канал за €1 млрд., ръководен от "Президента" и "Путин"
21 Апр. 2026

Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките
08 Апр. 2026

Наводнения и гръмотевични бури удариха Гърция
03 Апр. 2026

Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати
01 Апр. 2026

Гърция ще дава по 1500 евро на лекари да работят по малките острови
21 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса