Мащабна схема за източване на земеделски субсидии е разбита в Гърция

БГНЕС/ЕПА Залез над поле с лавандула в Гърция. Снимката е илюстративна.

Гръцката дирекция за борба с организираната престъпност (ДАОЕ) разби престъпна мрежа, която години наред се е възползвала неправомерно от селскостопански субсидии, отпускани от агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ, съобщава агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Като част от мащабната операция под името "Терисмос" (жътва), ДАОЕ е успяла в рамките на шест месеца да разплете пет престъпни мрежи. Щети, нанесени от дейността на организациите, възлизат на над 17 милиона евро загуби за гръцката държава.

По делото има 1151 обвиняеми, повече от 90 от които са арестувани.

Злоупотребите със средствата на ОПЕКЕПЕ датират поне от 2018 г., а действията на организираните групи обхващат остров Крит и островите в Егейско море, областите Македония и Тракия. Използвани са сложни схеми за измами, фиктивни фактури, а корумпирани служители, работещи в центрове за подаване на декларации, са оказвали съдействие.

Скандалът покрай ОПЕКЕПЕ избухна, след като Европейската прокуратура започна наказателно преследване срещу 100 лица в Гърция. Стана ясно, че гръцките граждани, обект на разследването, са получили с декларации с невярно съдържание плащания за пасища, които нито притежават, нито са наели, както и за селскостопански дейности, които не са извършили.

В резултат на скандала гръцкото правителство уволни председателя на агенцията, а няколко дни по-късно я закри, като прехвърли дейностите ѝ към Независимия орган за публичните приходи (ААДЕ).

Миналото лято Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.