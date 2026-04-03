Наводнения и гръмотевични бури удариха Гърция

Платформа Х Явлението се дължи на пренос на прахови частици от Северна Африка към Източното Средиземноморие при определени атмосферни условия.

Мъж загина близо до Атина, след като силна буря удари части от Гърция, докато сахарски прах обгърна средиземноморския остров Крит и се отправи към Кипър.

Мъжът е бил намерен под кола в крайбрежния град Неа Макри, предава Би Би Си.

Бурята "Ерминио" наводни улици и затвори училища. Местните медии съобщиха за хора, хванати в капан в превозните си средства.

Националната метеорологична служба на Гърция предупреди за "продължителни и интензивни дъждове и бури" в по-голямата част от страната.

Местните медии съобщават, че мъжът, който е починал в Неа Макри, североизточно от гръцката столица Атина, е бил отнесен от порой, докато се е опитвал да пресече наводнена улица.

Междувременно метеорологичната служба на Кипър предупреждава за голямо количество пустинен прах, който ще достигне острова днес, съобщават електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос" и БТА. От днес сутринта до събота се очаква сериозна концентрация на африкански прах. Заради съдържанието на прахови частици, властите призовават хората със здравословни проблеми, възрастните и децата да избягват открити пространства.

Явлението е характерно за региона и се дължи на пренос на прахови частици от Северна Африка към Източното Средиземноморие при определени атмосферни условия.

По-рано тази седмица африканският прах предизвика намаляване на видимостта и смущения във въздушния трафик на гръцкия остров Крит.