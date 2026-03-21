Гърция ще дава по 1500 евро на лекари да работят по малките острови

Днес, 06:33
Драстичното увеличаване на броя на хората по малките гръцки острови през летния период налага спешни мерки от правителството за осигуряване на достатъчен брой лекари там.

Гръцкото правителство ще дава по 1500 евро допълнително към заплатата на лекари, които да работят по малките острови в следващите 7 години. Инициативата е заради острия недостиг на медицински персонал там. Целта е да бъдат осигурени около 80 медицински специалисти, които да изпълняват задълженията си в малки здравни пунктове на 47 острова с население под 4000 души.

Програмата беше представена от премиера Кириакос Мицотакис, а допълнителното възнаграждение ще се финансира чрез дарения от фондации, допълва bTV. 

Целта е да се преодолее хроничният недостиг на лекари в тези райони, където позициите често остават незаети заради изолацията и високите разходи за живот. Този недостиг се усеща особено много през летните месеци, когато броят на хората по тези острови много често се удвоява заради туристите и заетите в туризма. Понякога увеличението е дори по-голямо.

Още новини по темата

Пазим България и от ракети, и от дронове, обяви гръцкият военен министър

12 Март 2026

Средната цена на бензина в Гърция се вдигна с 10 евроцента за 7 дни
08 Март 2026

Национална стачка ще парализира Гърция в събота

27 Февр. 2026

Мицотакис предлага промени в конституцията на Гърция
08 Февр. 2026

Висш гръцки военен е арестуван за шпионаж за Китай
06 Февр. 2026

Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция
27 Яну. 2026

Гърция затвори за измами десетки бензиностанции в "български райони"
23 Яну. 2026

Наводнения и бури опустошиха Гърция и Южна Италия

22 Яну. 2026

Фермерска стачка тотално затваря границата с Гърция
14 Яну. 2026

Съдът отказа да предаде на Гърция българин, осъден там на 35 г.

08 Яну. 2026

Гърция вдига таксите за магистрали

01 Яну. 2026

Гръцките фермери отново затварят граничните пунктове
08 Дек. 2025

Гърция разкри мащабна "фабрика за бебета" с българско участие
25 Ноем. 2025

Гърция вдига заплатите на военните и им раздава безплатни жилища
24 Ноем. 2025

