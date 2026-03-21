Гърция ще дава по 1500 евро на лекари да работят по малките острови

Драстичното увеличаване на броя на хората по малките гръцки острови през летния период налага спешни мерки от правителството за осигуряване на достатъчен брой лекари там.

Гръцкото правителство ще дава по 1500 евро допълнително към заплатата на лекари, които да работят по малките острови в следващите 7 години. Инициативата е заради острия недостиг на медицински персонал там. Целта е да бъдат осигурени около 80 медицински специалисти, които да изпълняват задълженията си в малки здравни пунктове на 47 острова с население под 4000 души.

Програмата беше представена от премиера Кириакос Мицотакис, а допълнителното възнаграждение ще се финансира чрез дарения от фондации, допълва bTV.

Целта е да се преодолее хроничният недостиг на лекари в тези райони, където позициите често остават незаети заради изолацията и високите разходи за живот. Този недостиг се усеща особено много през летните месеци, когато броят на хората по тези острови много често се удвоява заради туристите и заетите в туризма. Понякога увеличението е дори по-голямо.