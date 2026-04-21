Гърция удари цигарен канал за €1 млрд., ръководен от "Президента" и "Путин"

Конфискувани са 42 имота и 76 плавателни съда, сред които и танкер

Днес, 13:04

Гръцките власти разбиха канал за нелегално производство и трафик на цигари, предаде гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.  Престъпната мрежа е ощетила държавата с един милиард евро.

Разследването е продължило четири месеца. По случая са иззети 42 имота, сред които хотелски комплекси, вили, апартаменти, един завод, в който се предполага, че са обработвани нелегалните цигари, 76 плавателни съда, сред които един танкер и два търговски кораба, 26 луксозни автомобила, товарни автомобили, кемпери. Блокирани са  банкови сметки и сейфове.

В случая са замесени 38 физически лица, някои от които са задържани. В мрежата са участвали и 21 юридически лица.

Сред арестуваните са и двама души с прякори "Президента" и "Путин", които се смятат за ръководители на престъпния канал. Водеща роля в трафика са имали други четирима души, които са роднини помежду си. Останалите участници в мрежата са били техни сътрудници. Прехвърлянето на парите от незаконната дейност е ставало през фирми фантоми и фалшиви фактури.  

Още новини по темата

Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките
08 Апр. 2026

Наводнения и гръмотевични бури удариха Гърция
03 Апр. 2026

Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати
01 Апр. 2026

Гърция ще дава по 1500 евро на лекари да работят по малките острови
21 Март 2026

Пазим България и от ракети, и от дронове, обяви гръцкият военен министър

12 Март 2026

Средната цена на бензина в Гърция се вдигна с 10 евроцента за 7 дни
08 Март 2026

Национална стачка ще парализира Гърция в събота

27 Февр. 2026

Мицотакис предлага промени в конституцията на Гърция
08 Февр. 2026

Висш гръцки военен е арестуван за шпионаж за Китай
06 Февр. 2026

Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция
27 Яну. 2026

Гърция затвори за измами десетки бензиностанции в "български райони"
23 Яну. 2026

Наводнения и бури опустошиха Гърция и Южна Италия

22 Яну. 2026

Фермерска стачка тотално затваря границата с Гърция
14 Яну. 2026

Съдът отказа да предаде на Гърция българин, осъден там на 35 г.

08 Яну. 2026

