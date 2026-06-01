Задържаха шефа на армейското изхранване в Русия за огромна измама

Задържан е топ мениджър от Министерството на отбраната на Руската федерация, отговарящ за снабдяването на армията.

Началникът на управлението по продоволственото снабдяване към Департамента за ресурсно осигуряване на Министерството на отбраната Виктор Таразевич е обвинен в измама в особено големи размери. Полковникът е бил задържан на 20 май, след което военен съд, по искане на разследващите органи, го е оставил в ареста за два месеца, уточниха източници на РБК. Обвинението за „измама в особено големи размери“ (по член 159, част 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация) обикновено предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода.

Ръководеното от него подразделение отговаря за изхранването на руската армия. Разследването е свързано с присвояване на бюджетни средства, дефицит в доставките на продоволствия и договори с фирми доставчици на завишени цени или с лошо качество на храната за военнослужещите.

Департаментът за ресурсно осигуряване е сред най-критикуваните структури от началото на войната в Украйна. Руски военни кореспонденти и войници многократно са сигнализирали за липса на качествена храна, сухи дажби с изтекъл срок на годност и лошо разпределение на ресурсите на фронта.

Този арест следва поредица от показни задържания на високопоставени фигури в руското военно ведомство. Процесът започна още през пролетта на 2024 г. с ареста на заместник-министъра на отбраната Тимур Иванов и доведе до отстраняването на тогавашния министър Сергей Шойгу.

