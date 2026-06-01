Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Задържаха шефа на армейското изхранване в Русия за огромна измама

Днес, 07:04
Виктор Таразевич
Виктор Таразевич

Задържан е топ мениджър от Министерството на отбраната на Руската федерация, отговарящ за снабдяването на армията.
Началникът на управлението по продоволственото снабдяване към Департамента за ресурсно осигуряване на Министерството на отбраната Виктор Таразевич е обвинен в измама в особено големи размери. Полковникът е бил задържан на 20 май, след което военен съд, по искане на разследващите органи, го е оставил в ареста за два месеца, уточниха източници на РБК. Обвинението за „измама в особено големи размери“ (по член 159, част 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация) обикновено предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода. 

Ръководеното от него подразделение отговаря за изхранването на руската армия. Разследването е свързано с присвояване на бюджетни средства, дефицит в доставките на продоволствия и договори с фирми доставчици на завишени цени или с лошо качество на храната за военнослужещите.
Департаментът за ресурсно осигуряване е сред най-критикуваните структури от началото на войната в Украйна. Руски военни кореспонденти и войници многократно са сигнализирали за липса на качествена храна, сухи дажби с изтекъл срок на годност и лошо разпределение на ресурсите на фронта.

Този арест следва поредица от показни задържания на високопоставени фигури в руското военно ведомство. Процесът започна още през пролетта на 2024 г. с ареста на заместник-министъра на отбраната Тимур Иванов и доведе до отстраняването на тогавашния министър Сергей Шойгу.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Виктор Таразевич

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса