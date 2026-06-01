Мадяр е готов да промени Конституцията заради президента

Днес, 13:49
Петер Мадяр
Петер Мадяр

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че ако президентът Тамаш Шуйок не подаде оставка, правителството ще направи промени в Конституцията за отстраняването му от длъжност, предават медиите в страната.

"Унгарската република не принадлежи нито на Тамаш Шуйок, нито на Виктор Орбан, нито на която и да е партия или политическа система, а е общо дело на унгарския народ, изграждано и защитавано от поколения", каза Мадяр по време на пресконференция. Ако Тамаш Шуйок не се оттегли доброволно от поста президент на Унгария, партия "Тиса" ще инициира промяна в Конституцията. 

Мадяр изтъкна, че основният закон предвижда няколко възможности за отстраняване на държавния глава, включително процедура по лишаване от длъжност, но "Тиса" ще избере конституционна промяна, която е "в интерес на защитата и съхраняването на авторитета на президентската институция". И допълни, че предстоящата конституционна поправка ще се отнася до всички лица, чието отстраняване е било поискано от него като министър-председател.

Премиерът подчерта още, че ролята на президента е много повече от подписване на закони, връчване на отличия и участие в протоколни събития. По думите му по време на своя мандат Тамаш Шуйок е избирал мълчанието по всички значими обществени въпроси без изключение.

Петер Мадяр, Унгария

