САЩ частично отмениха строгите изисквания за зелена карта

САЩ частично се отказаха от затягането на изискванията към кандидатите за зелена карта, съобщава Bloomberg.

По-конкретно става дума за изискването документите да се подават само извън територията на САЩ, въведено наскоро. Министерството на вътрешната сигурност заяви, че на повечето квалифицирани специалисти няма да се налага да напускат страната, за да получат постоянно разрешение за пребиваване.

Облекчението се отнася за специалисти, „чиято дейност е в национален интерес или носи икономическа полза на страната“. На останалите кандидати ще се наложи да заминат в чужбина, за да подадат заявление за зелена карта.

Смекчаването на правилата идва на фона на притесненията на работодателите, чиито служители са се сблъскали с трудности при получаването на постоянно пребиваване в САЩ.

В продължение на повече от половин век чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на САЩ. Това засягаше лица, омъжени за американски граждани, притежатели на работни и студентски визи, бежанци и търсещи политическо убежище.