САЩ спират издаването на зелени карти от своята територия

Днес, 08:53

Чужденците в САЩ, които желаят да получат зелена карта, ще трябва да напуснат страната и да подадат заявление в родната си страна, обяви в администрацията на Тръмп и така промени дългогодишната политика, което породи объркване и тревога сред хуманитарните организации, адвокатите по имиграционни въпроси и самите имигранти.

В продължение на повече от половин век чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на САЩ. Това засягаше лица, омъжени за американски граждани, притежатели на работни и студентски визи, бежанци и търсещи политическо убежище.

В съобщението на Службата за гражданство и имиграция на САЩ се посочва, че чужденците, които пребивават временно в САЩ и желаят да кандидатстват за статут на законни постоянни жители или притежатели на зелена карта, трябва да се върнат в родината си и да подадат заявление там, освен при „извънредни обстоятелства“. Служителите на USCIS ще решават дали кандидатите отговарят на тези условия.

„Неимигрантите, като студенти, временни работници или хора с туристически визи, пристигат в САЩ за кратък период от време и с конкретна цел. Нашата система е създадена така, че те да напуснат страната, когато посещението им приключи. Посещението им не трябва да служи като първа стъпка в процеса за получаване на зелена карта“, се посочва в изявление на агенцията.

 

