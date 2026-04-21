Тръмп удължи примирието с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в собствената си социална мрежа TruthSocial, че "по молба на фелдмаршал Асим Мунир и министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф" удължава режима на прекратяване на огъня и примирието с Иран ще продължи "до момента, в който техните лидери и представители успеят да изготвят единно предложение".

Успоредно с това Тръмп нареди на въоръжени сили "да продължат блокадата и във всички други отношения да останат в готовност".

Иранска държавна телевизия заяви, че Техеран не се интересува какво примирие е обявил Тръмп и ще действа според своите национални интереси.

Тази нощ изтичаше 10-дневното примирие, което двете страни обявиха. Тръмп заяви по-рано във вторник, че бомбардировките ще продължат, ако не бъде постигната сделка.

Час преди изявлението на Тръмп, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отмени планираното си пътуване до Пакистан, където се очакваше да се състои втори тур на преговорите за мир с Иран. Решението на вицепрезидента пък дойде веднага след като Иран обяви, че няма да присъства на преговорите в Пакистан в сряда.

Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че блокирането на иранските пристанища е акт на война и следователно е нарушение на примирието. "Нападението над търговски кораб и вземането на екипажа му за заложници е още по-голямо нарушение", каза Арагчи и добави: "Иран знае как да неутрализира ограниченията, как да защитава интересите си и как да се противопоставя на натиска."