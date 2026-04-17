Протокът беше затворен от 28 февруари и това повиши цената на петрола на международните борси

Иран обяви, че отваря Ормузкия проток. "В съответствие с прекратяването на огъня в Ливан, преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток се обявява за напълно отворено за оставащия период на примирието по съгласувания маршрут, както вече беше обявено от Организацията за пристанища и морски транспорт на Ислямска република Иран", написа в "Х" иранският външен министър Абас Аракчи.

Американският президент Доналд Тръмп написа с главни букви в "Трут соушъл" "Иран току-що обяви, че Ормузкият проток е напълно отворен и готов за пълно преминаване. Благодаря!". По някаква причина в оригиналния пост той нарича протока вместо Ормузки Ирански.

Цените на петрола се понижиха рязко на 17 април, след като инвеститорите очакват новини за възможно удължаване на примирието между Иран и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение е близо.

Международният бенчмарк Brent от Северно море спадна с 5% до 94,42 долара за барел, а основният американски контракт West Texas Intermediate се понижи с 5% до 89,95 долара за барел. След съобщението за отварянето на протока цената падна под 90 долара за барел - за първи път от 11 март насам. Надвечер Brent поевтиня до 88,76 долара.

В момента Ормузкият проток е блокиран и от Съединените щати, които не позволяват на кораби да влизат и да излизат от иранските пристанища. В същото време, както пише AFP, позовавайки се на данни на компанията Kpler, три ирански нефтени танкера все пак са успели да преминат през протока в сряда, 15 април.

В Трут соушъл Тръмп заяви, че САЩ ще продължат блокадата на Ормузкия проток за кораби, които пътуват към Иран или от Иран, въпреки че Техеран е отворил протока за търговски съдове.

„Ормузкият проток е напълно отворен и готов за работа и пълноценно преминаване, но военноморската блокада ще остане в пълна сила и действие, тъй като се отнася само за Иран, докато нашата сделка с Иран не бъде завършена на 100%. Този процес трябва да премине много бързо, тъй като повечето точки вече са договорени“, написа президентът на САЩ.

Тоест американците ще продължат да блокират цялото корабоплаване към иранските пристанища.

В следващ пост в "Трут соушъл" Тръмп написа "Израел повече няма да бомбардира Ливан — това им е забранено от САЩ. Стига толкова."

Американският президент е публикувал 10 съобщения в "Трут соушъл" за час и половина по темата за разблокирането на Ормузкия проток.

„Иран се съгласи никога повече да не затваря Ормузкия проток. Той повече няма да бъде използван като оръжие срещу целия свят!“, написа Тръмп.

Той също така нарече днешния ден „велик и блестящ“ за целия свят. Президентът благодари за помощта на Пакистан, Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ. По думите на американския лидер, Иран с помощта на САЩ „е обезвредил или обезврежда всички морски мини“. Тръмп два пъти подчерта, че тази сделка [за разблокирането на Ормузкия проток] „по никакъв начин не е свързана с Ливан“.

Освен това Тръмп нарече съюзниците на САЩ в НАТО „книжни тигри“:

„Сега, когато ситуацията в Ормузкия проток се разреши, ми се обадиха от НАТО и попитаха дали имаме нужда от помощ. Казах им да стоят настрана, освен ако не искат просто да натоварят корабите си с петрол. Те се оказаха безполезни, когато беше нужна помощ - книжни тигри!“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вече няма „спорни точки“ по пътя към мирно споразумение с Иран и добави, че договореността е „много близо“.

„Много сме близо. Изглежда, че това ще бъде много добро за всички. И сме много близо до постигането на сделка. Протокът ще бъде отворен, той вече е отворен. И нещата вървят много добре“, каза Тръмп от Лас Вегас в кратко интервю за АФП.

Първият кръг от преговорите между САЩ и Иран в Пакистан миналия уикенд приключи без мирно споразумение, но Тръмп заяви, че скоро може да има втори кръг.

Тръмп неведнъж е казвал, че основното искане на САЩ е Иран никога да не може да разработи ядрено оръжие, а в четвъртък заяви, че Техеран се е съгласил да предаде запасите си от обогатен уран.

На въпрос какви спорни точки остават по сделката, Тръмп отговори: „Няма никакви спорни точки.“

Попитан защо след поредицата си от оптимистични публикации все още не може да обяви сделка, Тръмп каза, че иска споразумението да бъде оформено писмено.

„Аз не правя така. Искам го в писмен вид“, подчерта той.