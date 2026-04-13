Шефът на парламента в Словения иска референдум за излизане от НАТО

Стефанович се кани да посети Москва

14 Апр. 2026
Зоран Стефанович
Новият председател на Държавното събрание на Словения, лидерът на евроскептичната партия „Истина“ (Resni.ca) Зоран Стефанович, възнамерява да организира референдум по въпроса за излизането на страната от НАТО. 

В интервю за държавното радио, Стефанович потвърди предизборните си обещания - да организира референдум за излизане от НАТО, както и от Световната здравна организация. Той също така заяви, че в близко бъдеще планира да посети Москва.

На 10 април 2026 г., по време на учредителното заседание на новоизбрания словенски парламент, Зоран Стефанович бе избран за председател на Държавното събрание. Той получи 48 гласа „за“ срещу 29 „против“ в 90-местния парламент. Това гласуване загатна за оформянето на нова управленска коалиция, която да не включва победителя в изборите - Движение „Свобода“ (GS) на проевропейския премиер Роберт Голоб. 

Избирането на Стефанович - лидерът на най-малката партия в парламента, бе подкрепено от консервативната Словенска демократическа партия (SDS) на Янез Янша. 

Стефанович и неговата формация отдавна настояват за „военен неутралитет“ на Словения. Основните им аргументи са: намаляване на бюджетните разходи за отбрана, избягване на въвличането на страната в глобални конфликти и връщане на вземането на решения директно в ръцете на гражданите чрез референдуми.

