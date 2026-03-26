НАТО: България е увеличила двойно разходите за отбрана

Алиансът започва учението Neptune Strike над наша територия

26 Март 2026Обновена
Момент от учение на НАТО

От 2014 г. до 2025 г. България е увеличила близо двойно средствата за отбрана - от 1,31 на сто от БВП, до 2,14 процента, показват данни от годишния доклад на генералния секретар на НАТО, представен в четвъртък.

Общо за миналата година страните от алианса са повишили военните разходи с 2,77 на сто от БВП, разказва БТА. За нашата страна на годишна база през 2025 г. повишението е било с 13,78 на сто, сочат данните. България остава сред съюзниците с относително висок дял на разходите за военнослужещи - 54,3 на сто от общите разходи за отбрана, като на второ място са вложенията в инфраструктура (28,4 на сто), а 16,9 на сто са били за поддръжка.

„Очаквам съюзниците на следващата среща на върха на НАТО в Анкара да покажат, че са поели по ясен и надежден път към достигането на 5%“, заяви генералният секретар на НАТО и бивш премиер на Нидерландия Марк Рюте, цитиран от световните агенции след излизането на доклада

Само три държави са постигнали равнище от 3,5% през миналата година - Полша, Латвия и Литва.

Всички страни от НАТО са увеличили военните си разходи през изминалата година, макар че при три от тях е отчетен лек спад на дела на тези разходи спрямо БВП. Съединените щати са намалили този дял от 3,30% през 2024 г. до 3,19%, Чехия - от 2,07% на 2,01%, а Унгария - от 2,21% на 2,07%.

Миналата година страните от НАТО приеха решение да увеличат до 5 на сто от БВП разходите за отбрана до 2030 г.

18 от общо 31 страни от НАТО постигнаха целта да отделят 2% от брутния си вътрешен продукт за разходи за отбрана още през 2024 г.. Това съобщи тогава вече бившият генерален секретар на алианса Йенс Столтенберг. Европейските страни от НАТО инвестираха по онова време общо 380 млрд. долара за година

България отделя около 2% от БВП за армията, като планът беше да достигне 2,4% през 2026 г. От сегашните данни става ясно, че това не се е случило. Един-единствен път бюджетът за отбрана в България мина 2,5% - при покупката на първите 8 F-16, за които бяха платени наведнъж близо 2,5 млрд. лв.

Ако трябва да се изпълни изискването на Тръмп за 5 на сто, то страната ни трябва да отделя над 10 млрд. лв., което ще означава тройно повече от сега предвижданите.

В същото време в четвъртък стана ясно, че ще се проведе съвместна тренировка във въздушното пространство на България - над учебен полигон "Ново село" и в североизточната част на страната, в рамките на Мерките по усилена бдителност на НАТO "Neptune Strike" 26-1. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

"Neptune Strike" демонстрира способностите на НАТО да използва и интегрира многонационални морски и ударни сили в кратки срокове и на големи разстояния, както и способността на НАТО да защитава цялата територия на алианса, чрез координирани действия във въздушния, сухопътния и морския домейн, обясниха от министерството. 

Български изтребители МиГ-29 и гръцки F-16 проведоха съвместни тренировъчни полети в средата на март.

