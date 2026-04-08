Тръмп планира местене на войски към по-лоялни държави в НАТО

Администрацията на Доналд Тръмп обмисля изтеглянето на американските войски от страните-членки на НАТО, които са отказали да подкрепят кампанията срещу Иран, съобщи The Wall Street Journal. Разположените там войски ще бъдат прехвърлени в държави, подкрепили по-голяма степен военната кампания на САЩ.

Възможно е да става дума за закриване на бази, по-конкретно в Испания или Германия, пише изданието.

Предложението е далеч от неотдавнашните заплахи на президента Тръмп да изтегли напълно САЩ от Северноатлантическия алианс, което по закон той не може да направи без одобрението на Конгреса.

Американският президент Доналд Тръмп не се е отказал от идеята да извади САЩ от НАТО и ще обсъжда това с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Това се разбра от отговор на въпрос на репортер към говорителя на Белия дом Карълайн Левит. Журналистът попита: "Можете ли да ми кажете, че Съединените щати все още обмислят оттегляне от НАТО? Все още ли е възможно?". "Това е нещо, което президентът е обсъждал, и мисля, че е нещо, което ще обсъди след няколко часа с генералния секретар Рюте. Може би ще чуете повече директно от него", отговори Левит.

„Много е тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, при положение че именно американският народ финансира отбраната им“, заяви още прессекретарят на Белия дом.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом.

Като основна тема на срещата е войната в Иран, след като нападките на Тръмп срещу алианса повишиха напрежението около водената от него военна стратегия. Очакванията са дебатът да бъде разгорещен.

Рюте ще се срещне също така с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет, пише "Политико".

Според двама представители на американската администрация, освен предислокация на войски, планът може да включва и закриване на американска база поне в една европейска държава, вероятно в Испания или Германия.

Белият дом е отказал коментар по тази информация пред The Wall Street Journal.

Източници на изданието твърдят, че от предислокацията на американски войски могат да спечелят Полша, Румъния, Литва и Гърция. Вестникът отбелязва, че планът на САЩ може да доведе до разполагане на повече американски сили по-близо до западните граници на Русия, което вероятно ще предизвика недоволство в Москва.

Според данни на WSJ, в цяла Европа са разположени около 84 хиляди американски военнослужещи.