Тръмп обяви край на трудната част от войната в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва първото си обръщение към нацията от началото на войната в Иран, за да оправдае разходите, които тя налага на Америка и света, като същевременно продължи да твърди, че е близо до приключване на конфликта.

В сряда вечерта Тръмп заяви, че Иран е бил обезглавен и че трудната част от войната е приключила. Той обаче добави, че САЩ ще ударят Иран „изключително силно“ през следващите две до три седмици. "Ще ги върнем в каменната ера, там, където им е мястото", каза Тръмп.

„Тази вечер имам удоволствието да кажа, че тези основни стратегически цели наближават своето завършване. През изминалите четири седмици нашите въоръжени сили постигнаха бързи, решителни и съкрушителни победи на бойното поле – победи, каквито малко хора са виждали досега”, каза той.

Президентът също така за пореден път призова страните, които получават петрол през Ормузкия проток, да покажат „смелост“ и да овладеят ключовия воден път, като заяви, че Вашингтон няма да позволи на съюзниците си в Близкия изток да пострадат.

„Държавите по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се погрижат за този проход. Просто го вземете, пазете го, използвайте го за себе си”, каза той.

Тръмп също така благодари на съюзниците в Близкия изток – Израел, Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Кувейт и Бахрейн, казвайки: „Те бяха страхотни и ние няма да позволим те да пострадат или да се провалят по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма.“

Цените на петрола скочиха почти веднага след изявлението на Доналд Тръмп относно конфликта с Иран. 20-минутната му реч не успя да успокои опасенията на пазара относно затварянето на Ормузкия пролив. Цената на сорта Брент скочи с повече от 4% до 105,55 долара, докато цената на сорта West Texas Intermediate се повиши с 3% до 103,16 долара. И двете цени вървяха надолу, преди Тръмп да започне речта си.

Из обръщението на Тръмп:



- Сега сме напълно независими от Близкия изток и все пак сме там, за да помагаме. Не е нужно да сме там. Не ни трябва техният петрол. Не ни трябва нищо, което притежават.Там сме, за да помагаме на нашите съюзници.

- О, Джей Ди Ванс. Отслабнал е. Станал е малко по-слаб. А аз търсех едър джентълмен, а сега намирам един перфектен — перфектно изглеждащ екземпляр.

- Обадих се във Франция на Макрон, чиято съпруга се отнася много зле с него, а той все още се възстановява след удара в челюстта.

- Когато този конфликт приключи, Ормузкият проток ще се отвори по естествен път. Просто ще се отвори по естествен път.

- Хората в страната сякаш казват: „Просто победи. Печелиш толкова убедително. Просто победи и се прибирай у дома.“ И аз съм съгласен с това, защото ние имаме много петрол.

- Когато някой е мил с мен, аз обичам този човек.

- Имаме смяна на режима в Иран. Постигнахме я случайно. Никога не ми е харесвала идеята за смяна на режима, защото е твърде сложно да се впише в списък с желания... но ето, че я постигнахме.

- Сега ме наричат крал. Вярвате ли го? Никакъв крал не съм. Голям „крал“ съм – не мога да издействам одобрение дори за една бална зала. Доста невероятно, нали?

- Ако бях крал, щяхме да правим много повече. И сега правя много, но бих могъл да правя много повече, ако бях крал.

- Мисля, че християните обичат Израел повече, отколкото евреите обичат Израел.