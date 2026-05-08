Зеленски издаде указ, с който позволи на Москва парада на 9 май

Тази вечер украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, с който разрешава на Владимир Путин да проведе военен парад на Червения площад на 9 май. Съответният указ (https://www.president.gov.ua/documents/3742026-59389) е публикуван на сайта на държавния глава. „Като вземам предвид многобройните молби с хуманитарна цел, очертана в преговорите с американската страна на 8 май 2026 година, постановявам: Да се разреши на 9 май 2026 година провеждането на парад в град Москва (Руска федерация)“, се казва в текста на указа. Посочени са координатите на площада.

Документът изключва района на Червения площад от удари на украинската армия от 10:00 часа на 9 май по киевско време до приключването на парада. Указът влиза в сила веднага след подписването му.“ По този повод прессекретарят на Путин Дмитрий Песков коментира: „Нямаме нужда от ничие разрешение. Вероятно му е тежко на онзи, който се опитва да се подиграва с Деня на победата и да прави такива глупави шеги. Това по-скоро вероятно е голямата му неволя".

Преди това американският президент публикува в Трут соушъл какво се е договорил с двамата президенти.

"Имам удоволствието да съобщя, че ще бъде обявено ТРИДНЕВНО ПРИМИРИЕ (на 9, 10 и 11 май) във войната между Русия и Украйна. В Русия се отбелязва Денят на победата, но същото важи и за Украйна, тъй като и тя е изиграла важна роля във Втората световна война.

Това примирие ще включва спиране на всички военни действия, както и размяна на 1000 затворници от всяка страна. Тази молба беше отправена директно от мен и аз много ценя съгласието на президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски.

Надявам се, че това е началото на края на една много дълга, смъртоносна и ожесточена война. Преговорите за прекратяване на този голям конфликт, най-големият от Втората световна война насам, продължават и с всеки изминал ден се приближаваме все повече и повече. Благодаря ви за вниманието по този въпрос".

В началото на седмицата Владимир Путин обяви примирие на 8 и 9 май. Володимир Зеленски отвърна с предложение примирието да влезе в сила от 6 май, но Кремъл остави това без коментар. Военните действия и от двете страни продължиха. Сега става ясно, че руският и украинският президент са се съгласили за тридневно примирие. Президентът на Украйна малко след поста на Тръмп съобщи, че Киев е получил съгласието на руската страна да проведе размяна на военнопленници във формат 1000 срещу 1000. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отказа да коментира изявленията на Тръмп, но заяви, че това ще направи помощникът на Путин - Юрий Ушаков.