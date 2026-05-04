Путин уволни шефа на ВКС заради украинските атаки с дрон

Президентът на Русия Владимир Путин уволни командващия военно-въздушните сили на Русия, в които влизат войските за противовъздушна и противоракетна отбрана, съобщи РБК. Вместо генерал Виктор Афзалов, който ръководи ВКС от 2023 г., е назначен генерал-полковник Александър Чайко.

Това се случва в деня, когато украински дрон се разби в Москва, на 6 км от Кремъл. Украинският дрон днес е преодолял три ешелона на ПВО, състоящи се от 101 потвърдени позиции, написа DroneBomber. Този маршрут минава през зоната на отговорност на поне 10 полка от стратегическите системи С-400 и над 80 установки "Панцир" и "Тор". Дронът не е бил забелязан дори от спецпозициите на покривите в центъра на Москва, които са специално предназначени за прихващане на нисколетящи цели.

Today’s attack on Moscow serves as a rehearsal for a strike on the Kremlin. Historically, the FP-1 successfully bypassed all layers of the Russian capital's defense, hitting the very heart of Moscow and stopping only 6.5 kilometers from the Kremlin. The DroneBomber map displays… pic.twitter.com/zB8BGK8jp5 — WarTranslated (@wartranslated) 4 май 2026 г.

Днес за първи път от месеци украински дрон стигна до Москва и се разби в жилищна сграда. "Избити са стените на три стаи в един от апартаментите. Пострадали няма", съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Сградата се намира на около 5-6 км от Кремъл и на 3 км от министерството на отбраната, пише руският Телеграм канал ASTRA.

Упавший ночью в Москве БПЛА оказался полноценным ударным дроном типа FP-1. Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время. На календаре всего 4-е число, а дроны долетают почти до первого кольца. pic.twitter.com/zA4VR2DXny — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 4 май 2026 г.

Това се случва 5 дни преди парада по повод 9 май в Москва, за който руският президент Владимир Путин поиска примирие с Украйна от американския президент Доналд Тръмп.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че от САЩ не са се свързали с Киев по повод на молбата. Той не изключи възможността украински дронове да се появят на парада в Москва. "Това лято ще е моментът, когато Путин ще решава какво да прави по-нататък - да разширява ли войната или да се върви към дипломация. И ние сме длъжни да го подтикваме към дипломация. Русия обяви, че парадът на 9 май ще е без военна техника. Това ще е за първи път от много години. Те се страхуват, че дронове ще прелетят над Червения площад. Това е показателно. Те не са силни. И ние сме длъжни да продължим с натиска", каза той в Ереван.

UKRAINE’S DRONES HAVE STRUCK MOSCOW

Numerous explosions are confirmed in central Moscow after Ukrainian drones attacked the capital city.



Russia had just transferred over 200+ air defense systems to Moscow for May day and they still couldn't protect the city.



So during the… pic.twitter.com/A5blZPpthQ — The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@mouw5284) 4 май 2026 г.

Летищата в Москва бяха затворени за часове, което доведе до пълен хаос.

Аэропорт Шереметьево парализован из-за атаки дронов на Москву.



В аэропорту большие очереди, пассажиров не пропускают через зелёный коридор и у всех досматривают багаж. pic.twitter.com/UZgSKO1B4D — Жизнь в России (@Russians_Life) 3 май 2026 г.

117 украински дрона са свалени тази нощ над Москва и други руски региони, съобщи руското министерство на отбраната.

Руските власти взимат извънредни мерки за осигуряване на безопасността на парада, който тази година ще мине без военна техника.

Буквально на всех башнях, стенах и просто зданиях Кремле расставлены бойцы спецподразделений с пулеметами, снайперскими винтовками, специальными приборами. pic.twitter.com/djODumXQLl — ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) 4 май 2026 г.

Назначение

Новият шеф на ВКС - 54-годишният Александър Чайко, е завършил Московското суворовско училище. В края на 2010-те години е командвал руските войски в Сирия, а от началото на 2021 г. е ръководител на Източния военен окръг. По данни на ЕС Чайко е ръководил групировката, която е обвинена за масовите убийства на мирни граждани в Буча. На 16 март 2026 г. ЕС въведе персонални санкции срещу него.