Украйна удари най-голямото руско пристанище в Балтийско море

Украинските дронове удариха най-голямото руско петролно пристанище на Балтийско море - Приморск. "Повредена е инсталация с гориво, стигнало се е до запалване. Започнало е гасене, персоналът е евакуиран", написа в Телеграм губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, без да даде подробности.

Приморск е един от най-големите пунктове за износ на руски петрол и дизел. Мощността му е около 1 млн. барела петрол и около 300 хиляди барела дизел в денонощие. Украинските дронове го удрят за втори път. На 12 септември миналата година част от пристанищната инфраструктура бе повредена, а графиците за разтоварване на нефт бяха забавени с няколко дни.

Ukraine struck the Port of Primorsk, one of Russia’s largest Baltic oil export terminals. pic.twitter.com/yCztkFIojY — GMI (@Global_Mil_Info) 23 март 2026 г.

Ленинградска област бе подложена на най-голямата атака с дронове от началото на войната. Тя започна късно снощи. Към 6 часа сутринта над региона бяха свалени над 60 дрона, уточни Дрозденко. Няма пострадали, но има повреди по жилищни сгради. Телеграм каналът Astra съобщи, че едната от къщите е била повредена от руска ракета за ПВО, която се е взривила при прихващане на дрон. Инцидентът е станал на километър от отбранителното предприятие ВИСКОМ, което вероятно е било цел на дрона. Предприятието произвежда средства за близък бой, взривни устройства и специални средства за нуждите на силовите структури.

Летище "Пулково" бе затворено за над 15 часа и пътниците бяха принудени да спят по пода. 48 полета бяха отменени, а 50 са задържани, съобщиха от пресслужбата на летището.