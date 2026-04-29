Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Перм заваля черен дъжд след
украински удар

29 Апр. 2026Обновена
Четирите резервоара в резпределителната станция в Перм с 200 т петрол горят
Четирите резервоара в резпределителната станция в Перм с 200 т петрол горят

Украйна атакува линейна производствено-диспечерска станция в Перм, който е на повече от 1500 км от границата ѝ. В местните социални мрежи се споделят разкази и видеа, че е завалял черен дъжд.

Линейната производствено-диспечерска станция (ЛПДС) "Перм" принадлежи на АО "Транснефт" и представлява "стратегически важен хъб на магистралната нефтотранспортна система на Русия", се казва в съобщение на Службите за сигурност на Украйна (СБУ). Там се добавя, че през тази ЛПДС нефтът се разпределя в четири направления, включително и към Пермската рафинерия.

От СБУ твърдят, че в резултат на атаката с украински дронове срещу нефтопомпена станция е възникнал пожар. По предварителни данни горят почти всички резервоари за съхранение на нефт, се посочва в съобщението на украинските служби за сигурност. В резервоарите има над 200 тона нефт.

По-рано днес губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин заяви, че на "една от промишлените площадки" в Пермския общински окръг е паднал украински безпилотен апарат, в резултат на което е започнал пожар. Какво точно е пострадало, той не уточни.

"Украйна ще продължи да увеличава обхвата на ударите си в Русия", заяви президентът Володимир Зеленски. Той публикува кадри от нанесена атака в Перм. "Важно е всеки удар да намалява възможностите на руската военна промишленост, логистика и износ на петрол", подчерта Зеленски.

Украинските дронове наносоха три удара от 16-и до 27-и април на нефтохима в Туапсе, който се намира на Черно море. В резултат заводът и резервоарите му с нефтопродукти горят. Над 300 души се опитват да овладеят тежката ситуция. Последва частична евакуация на жителите. Вчера по улиците течеше горящ петрол. 

Жители на Перм станаха свидетели на "черен дъжд". Те публикуват в социалните мрежи снимки, на които се виждат черни петна по кожата, дрехите, автомобилите, прозорците и други обекти. Подобни черни следи са забелязвали и жители на Туапсе след удари по местната рафинерия.

Роспотребнадзор заяви, че са взети проби от въздуха в близост до горящия индустриален обект в Перм. Въпреки обявената тревога, в града не са отменили учебните занятия в училищата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Перм, украински удари по руска територия

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа