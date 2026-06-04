Зеленски написа открито писмо до Путин и предложи среща

Украинският президент Володимир Зеленски публикува отворено писмо до руския президент Владимир Путин. В него той предлага среща и прекратяване на огъня по фронтовата линия.

Писмото беше публикувано на официалния уебсайт на президента на Украйна.

Зеленски написа писмото след атаката с украински дрон срещу Санкт Петербург в деня на откриването на Международния икономически форум:

„Абсолютното мнозинство от украинците са положително настроени към факта, че нашите дронове с голям обсег присъстваха на откриването на вашия форум в Санкт Петербург, изминавайки разстояние от над 1000 километра. Както добре знаете, това разстояние не е границата на нашите възможности.“

Зеленски отбелязва, че Путин е прекарал почти половината от 26-те си години на власт в борба срещу Украйна, наричайки го „личен избор – война без реална причина“. Той изброява увеличаващите се дразнители за руснаците: дронове и ракети, недостиг на бензин, покачващи се цени, постоянни ограничения и заплахата от нова вълна на мобилизация.

Междувременно Путин планира да продължи войната през 2027 и 2028 г. и да въвлече Беларус в конфликта, пише Зеленски, позовавайки се на разузнавателни данни.

Украинският президент също така оцени загубите на руската армия през май на „над 30 000 убити и тежко ранени“, 63% от които са били убити. „В 21-ви век армиите не могат да си позволят такъв баланс“, пише Зеленски.

Зеленски споменава Швейцария, Турция и Близкия изток като възможни места за провеждане на среща. Той също така предлага пълно прекратяване на огъня по време на преговорите, размяна на военнопленници по формулата „всички за всички“ и поиска връщането на децата, изведени незаконно от Украйна.

Зеленски изрази готовността си да започне преговори по настоящата фронтова линия.

В същото време Зеленски отхвърля споразумението на Путин с Тръмп в Анкоридж. Той настоява за участието на Съединените щати и Европа като гаранти за сигурността на Украйна.

Писмото завършва с предупреждение:

„Ако лично вие не стигнете до заключението, че е време да се сложи край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Но и вие ще трябва да се борите много по-усилено за собственото си съществуване – не на Русия, а за вашето собствено. Това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени.“



Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 юни 2026 г.

Фантазии

Путин не даде знак, че е готов за мирни преговори и настоява да се следват договореностите му с Тръмп от Анкоридж. Според него това включва пълното изтегляне на Украйна от неокупираните територии на Донбас. Тръмп отрече да има такава договорка.

Путин продължава да описва “розова” картина на фронта - според него “руските войски напредват във всички посоки“ и че украинските въоръжени сили имат „катастрофална липса на личен състав“, защото украинците са „хващани по улиците като бездомни кучета“.

Всъщност според изчисления на Американския институт за изследване на войната (ISW), през април, за първи път след операцията на украинските въоръжени сили в Курска област, руската армия е загубила повече територия в Украйна, отколкото е завзела.

Путин заяви също, че Русия контролира 80% от територията на Запорожка област. Дори според най-оптимистичните оценки на Русия тази цифра не надвишава 76%, а според най-песимистичните е под 70%.

Путин твърди, че украинските въоръжени сили дават приблизително 40 000 жертви месечно и 20 000 дезертьори, докато армията се попълва с 15 000 души на месец. Това, според него, ще доведе до „загуба на територия“. Според украинските власти и военните, Украйна мобилизира 30000 души на месец.

Путин на практика призна и пълния провал на прехвалената ракета “Орешник”. Едната от последните две изстреляни ракети унищожи няколко гаража в Украйна, а другата падна на окупирана от Русия територия. Според него това е било планирано, целите умишлено не са били невоенни, за да могат дроновете след това да оценят пораженията. Руското МО твърдеше, че са поразени предприятия от ВПК на Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори, че ако Зеленски иска да се види с Путин, може да иде в Москва.